Mayıs Ayında Türkiye’de En Fazla Satılan 10 Telefon!

2017 yılının Mayıs ayı içerisinde en fazla satılan akıllı telefonların listesi belli oldu. Zirvede pek de tahmin edemeyeceğiniz bir telefon yer alıyor.

Akıllı telefon, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da her geçen gün büyüyen bir sektör. Her gün çıkan yeni bir telefon, eskisini kısa sürede unutturuyor ve bu kısır döngü, özellikle de son 10 yıldır ara vermeden devam ediyor.

Ülkemizde hatırı sayılır rakamda akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Yayınlanan son rapora göre ülkemizde, geçtiğimiz Mayıs ayında tüketiciler tarafından en çok satın alınan telefonların listesi belli oldu. İlk sırada 122 bin 300 ile fiyat/performans telefonlarından Galaxy J7 Prime - 16 GB yer alıyor. Şimdi bu telefonu takip eden diğer cihazlara bakalım:

Galaxy J7 Prime - 16 GB - 122 bin 300

iPhone 6 - 32 GB - 50 bin 300

Grand Prime Plus 8 GB – 49 bin 500

iPhone 7 32 GB – 48 bin 700

Galaxy J7 2016 – 47 bin

iPhone 6s 32 GB – 34 bin 700

General Mobile GM5 Plus – 31 bin

iPhone 7 Plus 32 GB – 26 bin 100

Galaxy J5 2016 – 23 bin 900

Galaxy A7 2017 – 22 bin 500