Mayıs Ayında Türkiye’de En Fazla Satılan 10 Telefon!

Akıllı telefon, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da her geçen gün büyüyen bir sektör. Her gün çıkan yeni bir telefon, eskisini kısa sürede unutturuyor ve bu kısır döngü, özellikle de son 10 yıldır ara vermeden devam ediyor.
Ülkemizde hatırı sayılır rakamda akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Yayınlanan son rapora göre ülkemizde, geçtiğimiz Mayıs ayında tüketiciler tarafından en çok satın alınan telefonların listesi belli oldu. İlk sırada 122 bin 300 ile fiyat/performans telefonlarından Galaxy J7 Prime - 16 GB yer alıyor. Şimdi bu telefonu takip eden diğer cihazlara bakalım:
Galaxy J7 Prime - 16 GB - 122 bin 300
iPhone 6 - 32 GB - 50 bin 300
Grand Prime Plus 8 GB – 49 bin 500
iPhone 7 32 GB – 48 bin 700
Galaxy J7 2016 – 47 bin
iPhone 6s 32 GB – 34 bin 700
General Mobile GM5 Plus – 31 bin
iPhone 7 Plus 32 GB – 26 bin 100
Galaxy J5 2016 – 23 bin 900
Galaxy A7 2017 – 22 bin 500