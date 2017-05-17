Geçtiğimiz Ağustos ayında TL yatırma işlemlerini durdurduğunu açıklayan BTCTurk.com, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile yeniden bitcoin alım-satım işlemelerinin başladığını duyurdu.

BTCTurk, bankalarla aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle geçtiğimiz Ağustos ayında işlemlerini durdurma kararı almıştı. Kullanıcılarına ödemelerini sıkıntısız bir şekilde alacaklarına dair güvence veren kurum, internette dillendirilen ‘hacklenme’ iddialarını da kabul etmeyerek tüm müşterilerinin ödemelerini gerçekleştirebilecek nakit rezervine sahip olduklarını açıkladı.

Bu açıklamaların üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra kurum, dün akşam saatlerinde ‘GERİ DÖNÜYORUZ’ başlıklı bir e-posta gönderdi. Teknik ekip ve altyapısını Türkiye’ye taşıdıklarını belirten BTCTurk, parasal işlemlerin tekrar bankacılık sistemiyle yapılabileceğini söylüyor. Parasal işlemler, BDDK onaylı ödeme kuruluşu olan Papara ile yapılacak.

BTCTurk’un dün akşam gönderdiği e-posta aşağıdaki gibi:

Sayın Kullanıcılarımız,

16 Mayıs 2017 tarihinden itibaren siz değerli kullanıcılarımıza hizmet vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Yeni dönemde; BTCTurk mevcut teknik ekip ve altyapısını Türkiye’ye taşıyarak faaliyetlerini sürdürüyor olacak. Parasal işlemlerinizi bankacılık sistemi üzerinden yapabileceğiniz gibi BDDK lisanslı bir e-para ödeme sistemi olan Papara ile de yapabilirsiniz.

BTCTurk 16 Mayıs – 16 Haziran 2017 döneminde yapacağınız alış satış işlemlerinden; Papara ise para yatırma işlemlerinden komisyon almayacaktır.

Bize göstermiş olduğunuz destek ve anlayış için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

BTCTurk ekibi