HTC'nin Yeni Amiral Gemisi Snapdragon 835 İle Çalışacak!

HTC'nin 16 Mayıs'ta tanıtacağı yeni üst seviye telefonu HTC U 11'in Geekbench skoru sızdı. Galaxy S8'e yakın bir performans gösteren telefon Snapdragon 835 ile çalışıyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu HTC U 11'in 16 Mayıs'ta tanıtılacağını sizlere aktarmış ve daha öncesinde de telefonla ilgili çıkan sızıntıları derlemiştik. Tanıtımına iki hafta kala şimdi de telefonun Geekbench skoru sızdırıldı.

Ortaya çıkan Geekbench skoruna baktığımızda HTC U 11'in Samsung'un tepe modeli Galaxy S8'in çok az gerisinde kaldığını görüyoruz. Aynı zamanda test skoru bize cihazın Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 835 ile çalıştığını gösteriyor. Ayrıca yine Geekbench testinden telefonun 4GB RAM'e sahip olduğu da anlaşılıyor.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılarla birlikte neredeyse hakkında tüm detayları öğrendiğimiz HTC U 11'i 16 Mayıs'ta göreceğiz. Ayrıca HTC tarafından bize ulaşan basın bültenine göre HTC, 16 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile sabah 09:00'da Türkiye'de de düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni akıllı telefonunu dünyayla aynı anda Türkiye'de tanıtacak. Biz de telefon tanıtılır tanıtılmaz detaylarını sizlerle paylaşacak, rakipleriyle kıyaslamalarını yayınlayacağız.