Geekbench'te Snapdragon 835'li Yeni Bir Moto Z Göründü

31 Ağustos’tan beri Geekbench’te teste tabi tutulan Qualcomm Snapdragon 820’li Moto Z’den farklı bir Moto Z ortaya çıktı.

Birkaç ay süren belirsizlikten sonra Moto Z yeni işlemcisiyle nihayet göründü. Normalde biz, 31 Ağustos’tan beri her gün Geekbench testi yapılan Moto Z’nin Qualcomm Snapdragon 820 barındırdığını biliyoruz, ancak bu sefer Geekbench testinde Qualcomm Snapdragon 835 barındıran bir Moto Z gözüktü.

21 Ocak’ta ortaya çıkan bu yeni Moto Z, Snapdragon 835’in yanı sıra Android 7.1.1 işletim sistemi ve 4 GB RAM barındırıyordu. Telefonun tek çekirdek testinde aldığı puan 1930, çoklu çekirdek testinden aldığı puan ise 6207.

Moto Z, XT1650 dahili ürün numarasına sahip bir cihaz. Bu model numarası, bildiğimiz kadarıyla Moto Z, Moto Z Force ve Droid sürümlerini kapsıyor. Yani Geekbench testinde XT1650 dahili ürün numarasıyla görünen bu yeni cihaz, Moto Z serisine ait başka bir cihaz olabilir.