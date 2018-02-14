GeForce 10 serisi ile neredeyse tüm oyuncuların takdirini kazanan Nvidia, GeForce 20 serisi ile kripto madencilerini de kendine çekmeyi planlıyor.

GeForce 10 serisi ekran kartları ile beklentinin çok üzerinde bir başarı yakalayan Nvidia’nın yeni GeForce 20 serisi ekran kartları hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. İlk sızıntı ise amiral gemisi model olan GeForce GTX 2080 hakkında.

GeForce GTX 1080 ile oyunculara en üst seviye grafik deneyimini sunmayı başaran Nvidia, GeForce GTX 2080’de hedef kitlesini biraz daha geliştirecek. Nvidia yeni amiral gemisi GeForce GTX 2080’i geliştirirken kripto para madenciliğine de odaklanmış durumda.

GeForce 20 serisinin en üst seviye ekran kartı olacak olan GeForce GTX 2080, Nvidia’nın yeni Ampere mimarisine sahip olacak. Samsung’un 14 nm FinFET üretim süreci ile üretilen çipleri kullanan ekran kartında GDDR6 bellekler kullanılacak.

Mart sonu ya da Nisan başında tanıtılması beklenen GeForce GTX 2080, tüketicilere iki farklı varyant ile satışa sunulacak. Bu modellerden biri oyuncuları hedef alırken, diğer model kripto para madencileri için özel olarak geliştirilmiş olacak.