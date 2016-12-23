Steam Kış İndirimleri'nde Kaçırılmaması Gereken 5 Oyun! (1. Gün)
Steam Kış İndirimleri'nde Kaçırılmaması Gereken 5 Oyun! (1. Gün)
Steam’in merakla beklediğimiz Kış İndirimleri başladı, biz de klasik olarak ilk gün için dikkatimizi çeken 5 oyunu sizlere sunuyoruz.

Ve o gün geldi çattı. Steam’in merakla beklenen Kış İndirimleri dün akşam 21:00 itibariyle başladı ve 2 Ocak 2017 saat 22:00’a kadar devam edecek. Yine binlerce oyunun çatır çatır indirime girdiği ortamda elbette biz de sizler için en popüler ve özellikle önerdiğimiz 5 oyunu listelemeye başlıyoruz.

Her bütçeye ve popülariteye göre ayarlayacağımız listeler ile yine bir Steam indirim dönemine başlayalım. İşte birinci günde dikkatimizi çeken 5 oyun;

1- Grand Theft Auto V - 89.50TL (%50 İndirim)

2- Counter Strike: Global Offensive - 16.08TL (%33 İndirim)

3- Watch Dogs 2 - 120.60TL (%33 İndirim)

4- Euro Truck Simulator 2 - 9.75TL (%75 İndirim)

5- Dishonored 2 - 146.73TL (%33 İndirim)

Uzaylıların İnşa Ettiği Düşünülen 5 Yapı ( Harbiden Uzaylılar Çalışkanmış )

Etiketler: steam, indirim, kış indirimleri

Yorumlar