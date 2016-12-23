Steam Kış İndirimleri'nde Kaçırılmaması Gereken 5 Oyun! (1. Gün)

Ve o gün geldi çattı. Steam’in merakla beklenen Kış İndirimleri dün akşam 21:00 itibariyle başladı ve 2 Ocak 2017 saat 22:00’a kadar devam edecek. Yine binlerce oyunun çatır çatır indirime girdiği ortamda elbette biz de sizler için en popüler ve özellikle önerdiğimiz 5 oyunu listelemeye başlıyoruz.
Her bütçeye ve popülariteye göre ayarlayacağımız listeler ile yine bir Steam indirim dönemine başlayalım. İşte birinci günde dikkatimizi çeken 5 oyun;
1- Grand Theft Auto V - 89.50TL (%50 İndirim)
2- Counter Strike: Global Offensive - 16.08TL (%33 İndirim)
3- Watch Dogs 2 - 120.60TL (%33 İndirim)
4- Euro Truck Simulator 2 - 9.75TL (%75 İndirim)
5- Dishonored 2 - 146.73TL (%33 İndirim)
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