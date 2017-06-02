Android 8.0'ın "O" ile başlayacak tatlı isminin ne olacağı az çok belli oldu, ancak Google'în ters köşeler yapabildiğini bildiğimiz için bir tartışalım dedik.

Android 8.0 yakında piyasaya sürülecek. Bütün sürümlerinde olduğu gibi yeni Android’de de harf sırasına göre bir tatlı ismi verilecek. Bu sene “O” harfinin sırada olmasından dolayı gelecek tatlının O harfiyle başlayacağını biliyoruz. Bütün olaylar yeni işletim sisteminin Andorid Oreo olacağını gösterse de henüz net bir bilgi yok.

Bu sene yapılan Google I/O konferansına katılanlar, konferansın her yerinde Oreo olduğundan bahsettiler. Böyle düşününce Google’ın yeni işletim sistemini Android Oreo ismiyle yayınlayacak diyebiliriz, ancak burada konuştuğumuz şirket Google. Geçen sene de yine 7.0’da yer alacak N harfi için herkes Nutella diyordu, Google da Google I/O konferansında bol bol küçük Nutella kutuları bulundurmuştu.

Google, geçen sene yaptığı gibi bu sene de ters köşe mi yapacak, yoksa insanların ters köşe yapacağını düşünmesini isteyip Oreo’da mı karar kılacak, açıkçası bunu kimse bilmiyor. Sürümün kendisi ve resmi adı çıkışına yakın ortaya çıkacaktır, ancak burada çeşitli fikirler ortaya atılabilir. Sizce Google, Android’in ismini ne koyacak? Ortaya atılan bazı fikirler var elbet. Bu fikirlerden bazılarını aşağıya yazacağım, ancak sizin de görüşlerinizi fazlasıyla merak ediyorum. Haydi bakalım, yaratıcılığımızı konuşturma zamanı.