Geldik En Önemli Soruya: Android O'nun Gerçek İsmi Ne Olacak?

2 dakikada okuyabilirsiniz
2
1
1
1
0
Geldik En Önemli Soruya: Android O'nun Gerçek İsmi Ne Olacak?
Android 8.0'ın "O" ile başlayacak tatlı isminin ne olacağı az çok belli oldu, ancak Google'în ters köşeler yapabildiğini bildiğimiz için bir tartışalım dedik.

Android 8.0 yakında piyasaya sürülecek. Bütün sürümlerinde olduğu gibi yeni Android’de de harf sırasına göre bir tatlı ismi verilecek. Bu sene “O” harfinin sırada olmasından dolayı gelecek tatlının O harfiyle başlayacağını biliyoruz. Bütün olaylar yeni işletim sisteminin Andorid Oreo olacağını gösterse de henüz net bir bilgi yok.
İLGİLİ HABER

Android Kullanıcılarının Sınırlı Bir Süre Ücretsiz Olarak İndirebileceği 7 Premium İkon Paketi!(2.06.2017)

Bu sene yapılan Google I/O konferansına katılanlar, konferansın her yerinde Oreo olduğundan bahsettiler. Böyle düşününce Google’ın yeni işletim sistemini Android Oreo ismiyle yayınlayacak diyebiliriz, ancak burada konuştuğumuz şirket Google. Geçen sene de yine 7.0’da yer alacak N harfi için herkes Nutella diyordu, Google da Google I/O konferansında bol bol küçük Nutella kutuları bulundurmuştu.
İLGİLİ HABER

Google’ın Son Güncellemesi Android O ile Göreceğimiz 11 Yenilik!

Google, geçen sene yaptığı gibi bu sene de ters köşe mi yapacak, yoksa insanların ters köşe yapacağını düşünmesini isteyip Oreo’da mı karar kılacak, açıkçası bunu kimse bilmiyor. Sürümün kendisi ve resmi adı çıkışına yakın ortaya çıkacaktır, ancak burada çeşitli fikirler ortaya atılabilir. Sizce Google, Android’in ismini ne koyacak? Ortaya atılan bazı fikirler var elbet. Bu fikirlerden bazılarını aşağıya yazacağım, ancak sizin de görüşlerinizi fazlasıyla merak ediyorum. Haydi bakalım, yaratıcılığımızı konuşturma zamanı.

  • Android 8.0 Oliebol
  • Android 8.0 Ozark Pudding
  • Android 8.0 Oarmeal Cookie
  • Android 8.0 Orelletes
  • Android 8.0 Oreo
Etiketler:
Emoji İle Tepki Ver
2
1
1
1
0
Yorumlar