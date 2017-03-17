Nokia'nın 2008'de Tanıttığı Efsanevi Konsept Telefon!

Nokia ve Cambridge Üniversitesi'nin ortak çalışması olan tablet ve konseptlerin atası nanoteknoloji canavarı Nokia Morph'u daha önce hiç gördünüz mü?

Bir dönemin efsanesi Nokia’nın geri dönüşünü büyük heyecan ve merakla takip ediyor ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efsanevi telefonlar üreten firma hala satış rekorlarını elinde bulunduruyor. Elbette bu rekorlar yeni teknolojiler için güçlü bir finansman oluşturuyor.

Bu finansmanla kurulan Nokia Araştırma Labarotuvarları’nın zamanın çok ötesinde teknolojiler için çalıştığı dönemler oldu.

Cambridge Üniversitesi ve Nokia tarafından 2008 senesinde geleceğin telefonu olarak tanıtılan Nokia Morph doğrusu şimdi bile muhteşem denebilecek özellikleri bünyesinde barındırıyordu. Aşağıda konsept videosunu izleyebileceğiniz cihaz yüzyılın teknolojik atağı olan nano devrelerden oluşuyor. Şekilden şekile giren bir fizibiliteyle tamamen şeffaf yüzeyi bir zamanlar Nokia’nın geleceği ne denli ciddiye aldığını gösteriyor.

Kıvrılabilen OLED ekran teknolojisi hem tablet hem telefon formunda kullanım için tasarlanmış. Diğer bir ilginç özellik ise şarja ihtiyacının olmaması, güneş enerjisini son derece verimli kullanan cihazın ekstra bir prize ihtiyacı yok. Aynı zamanda bu hassas gözüken yüzey kendini temizleme özelliğine sahip. Aşagıdaki videoda ise 2008 yılında New York Modern Sanatlar Müzesi’inde sergilenen orijinal Nokia Morph’u görebilirsiniz.

Ne diyelim, insanın içi “cız” ediyor. Umarız eski şaşalı günlerine bir an evvel döner Nokia. Eğer aynı yönetim mantığıyla devam ederse, eski günlerine kavuması için önünde hiç bir engel yok.