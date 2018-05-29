Geleceğe Dönüş Filmindeki 'Akı Kapasitörü' Gerçek Oldu!

Geleceğe Dönüş (Back to the Future) isimli filmden bildiğimiz, zaman yolculuğunu mümkün kılan akı kapasitörü, fizikçiler tarafından tekrar yapıldı. Avustralya ve İsviçreli fizikçiler, kondansatörün çevresinden manyetik alan geçirerek, kuantum tünelleme yapan bir aletle zaman oku simetrisini geriye çevirdiklerini iddia ediyorlar.

Physical Review Letters dergisinde yer alan habere göre fizikçiler, yeni nesil elektronik sirkülatörlerle mikrodalga sinyallerin yönünü kontrol edebileceklerini söylediler.

Equs, Fleet ve Rmit üniversitesinden araştırmacılar, süper iletkenden bir cihaz ürettiler. Prof. Jared Cole’un icat ettiği cihaz, 2 farklı devreyi bir araya getirerek, Geleceğe Dönüş filmindeki 3 kollu akı kapasitörünü meydana getirdi.

Merkezi kondansatörün çevresinde manyetik akı kuantum tüpleriyle kuantum tünelleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde, aşılamaz denilen engeller aşılmaya çalışılıyor.

Manyetik alan ve elektrik yüklerinin birleşimiyle, fizikçiler, zaman okunu geri çevirerek simetriyi kırmaya çabalıyorlar.

“Ne yazık ki bu etki ile, zamanda geriye doğru bir yolculuk yapamayız" diyor, Queensland Üniversitesinden Prof. Tom Stace. Ve ekliyor: “Sinyaller, devre etrafında, tıpkı arabaların göbekten dönmesi gibi dönüyor."

O halde bu cihaz ne işe yarayabilir? Bu cihaz vasıtasıyla bir hayli hassas kuantum sistemleri yalıtılabilir. Söz konusu cihaz, yeni nesil kuantum bilgisayarları adına oldukça önemli bir parça olabilir. Kısa vadede ise, bu geliştirmeyle birlikte daha da nitelikli cep telefonları, wifi antenleri ve radarlar geliştirilebilir.