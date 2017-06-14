Geleceğe Dönüş 2 filminde ortaya çıkan ayakkabı, 2015 yılının teknolojisini gösteren bir ayakkabıydı. 2017'ye girdik, ancak hala tam olarak bu ayakkabılara ulaşabilmiş değiliz.

Geleceğe Dönüş 2 filminde ortaya çıkan ve ayağınıza özel olarak kendiliğinden bağlanan Nike Mag’in birebir versiyonu açık artırmada satıldı. Bir ayakkabı için verilen en yüksek rakamlardan birisine ulaşan efsane özel yapım Nike Mag, tam tamına 52.500 dolar(184.530 TL) karşılığında satıldı.

Çok yüksek paralar verilerek alınan ayakkabının filmde kullanılan ayakkabı olmadığını belirtelim. Onun yerine bu, Nike tarafından geliştirilen ve tıpkı filmdeki gibi otomatik olarak bağlanabilen bağcıkları olan bir ayakkabı. Aslında Nike ilk olarak 2011 yılında Mag modellerini piyasaya sundu, ancak bu ayakkabıların filmdeki gibi özellikleri bulunmuyordu.

Geçen sene yine böyle bir olay yaşanmış ve Nike Air Mags isimli bir çift ayakkabı, 104.000 dolar(365.549 TL) karşılığında Hong Kong’da bir milyardere satılmıştı, ancak geçen sene satılan ayakkabının tüm parası Parkinson hastaları için yardım vakfına bağışlanmıştı. Filmin yıldızı Michael J. Fox tarafından kurulan bu vakıf, Parkinson hastalarına yardım için 2000 yılından beri mücadele veriyor. O yüzden geçen seneki ücretin ayakkabın ötesinde yardım amaçlı olduğunu düşünüyoruz.

Bu sene yapılan açık artırmada ise herhangi bir yardım vakfı devrede yoktu. Siz 52.000 dolar gibi uçuk bir rakamı bu ayakkabı için verir miydiniz?