30 yıldır isminden söz ettiren film, bir 30 yıl daha unutulmayacak gibi görünüyor.

Sinemanın kült yapıtlarından, 90'lı yılların başlarında çocuk veya genç olan birçoğumuzun efsanesidir Geleceğe Dönüş serisi.

Üstünden 30 yıl geçmesine rağmen, hikayedeki ana karakterlerden Marty Mcfly’in 2015'e geldiği tarihte, dünyanın her yerinde insanlar aynı heyecanı yaşıyordu. Gazeteler, haber portalları bile 21 ekim 2015'i unutmadı. Geleceğe Dönüş, işte bu yönüyle sinema dünyasında her zaman ayrı bir yere sahip oldu. Bu tutkuyu başka bir efsane ile birleştiren Boulevard Customs (BLVD) ekibi, dünyanın en sevilen retro minibüs modellerinden olan VW T2’yi yeniden dizayn edip, filmdeki zaman makinesi olan otomobilin (DeLorean) konseptini uyguladı.

Peki bir VW minibüsün bu filmle ne ilgisi var?

Filmin henüz başlarında Libya'lı teröristlerin, Dr. Brown'u kovaladıkları aracı düşünürsek cevabımız 'çok uzak değil'.

Kapıları DeLorean gibi yukarı doğru açılan kapı yapılmış ve sonuç böyle:

Tarih paneli ve zaman kondansitörü de eklenmiş;

DeLorean'ın Amerika'daki ortalama satış fiyatı 40,000$ iken, modifiyeli VW T2 fiyatı ise; 89,995$.

Aracın tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?