İstediğiniz yere götürebileceğiniz portatif evler, tek bir tuşla otomatik olarak açılıyor ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Son yıllarda teknoloji inanılmaz hızlarda gelişiyor. Eskiden imkansız olarak gördüğümüz birçok şeyi bu zamanlarda normal karşılayabiliyoruz. Bundan 100 yıl öncesinde evini yanında taşıyacaksın, üstelik istediğin zaman toplayabileceksin deselerdi kim inanırdı? Günümüzde bile inanması güç olan bu teknoloji, Ten Fold Engineering şirketi sayesinde gerçek oldu. Tırın arkasına koyabildiğiniz bir konteynır olarak taşınabilen ev, istediğiniz noktaya geldikten sonra yalnızca tek bit tuşla açılıyor ve ev halini alıyor.

Birleşik Krallık merkezli Ten Fold Engineering şirketinin yaptığı açıklamaya göre bu portatif binaları, evler, ofisler, klinikler, dükkanlar, sergiler, restoranlar ve hatta okullar olarak kullanabileceğiz.

Kurulum için hiçbir işçilik gerektirmeyen Ten Fold binaları, on dakikadan kısa süre içerisinde kendiliğinden açılıyor ve yaklaşık 64 metrekarelik lüks bir binaya dönüşüyor. Mobilya ve ekipmanları depolamak için 20 metrekarelik bir alan sunan bina, istenildiği gibi yeniden dizayn edilebiliyor. Bunu yapmak için iç duvarları hareket ettirmenin yeterli olduğunu belirten Ten Fold, güneş panelleri sayesinde güneş ışığının olduğu her yerde elektrik gücüne ulaşabiliyor.

Yaklaşık 129.000 dolardan başlayan portatif binaların gelecekte büyük taş beton yığınlarından çok daha yaygın olması bekleniyor.