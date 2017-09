Geleceği Yanlış Tahmin Eden 8 Bilim-Kurgu Filmi

Bu yazımızda sizin için geleceği tahmin ederken saçmalamış ve tahminleri çok tutmamış 8 bilim-kurgu filmini listeledik.

Bilim-kurgu filmleri, kitapları ya da çizgi romanları yıllar boyunca bilime ve geleceğe şekil veren eserler olmuşlardır. Genellikle geleceği tahmin etmek konusunda da gayet başarılı olabilen bu türün filmleri, bu yüzden genelde büyük kitlelerce sevilir. Ancak bazı bilim-kurgu filmleri var ki geleceği tahmin etmede hiç de başarılı değiller. Biz de bunlardan 8 örneği sizin için listeledik.

Açlık - Soylent Green (1973)

Ülkemizde "Açlık" adıyla vizyona giren Soylent Green Charlton Heston'ın da baş rolde olduğu, filmin işlenişi açısından ise fena olmayan bir filmdi. Tek bir ana problem dışında. Film 1999 yılını konu ediyordu ve filmde gösterilen dünya, yaşadığımız 1999'a hiç benzemiyordu. Açlık sorununu, insan etinden yapılma yeşil gofretlerle çözeceğimiz bir 1999 yerine tüm problemi "Y2K Bug'ı (2000 yılına geçmemizle birlikte elektronik sistemlerde yaşanan bir tür tarih işleme sorunu) ve biraz bozunmuş bir rock müzikten ibaret olan bir 1999 yaşamış olmamızdı. Yine de iyi filmdir tavsiye ederiz.

2001: Bir Uzay Destanı - 2001: A Space Odyssey (1968)

Stanley Kubrick'in şaheseri ve gelecekteki teknolojileri çoğunlukla doğru tahmin etmiş bir filmin, bu listede ne işi olduğunu sorduğunuzu duyar gibiyiz. İşin açıkçası sorun Hal-9000 adlı yapay zekaydı. Günümüzde yapay zeka teknolojisi hala geliştirilmeye devam ediyor. Ancak Stanley Kubrick'in ön gördüğünden 16 sene sonra bile daha bir Hal-9000 geliştirmeye hazır değiliz. 2001'de ise yapay zeka asistanına benzer tek şeyimiz, Microsoft Office'in içerisinde bizi sinir eden ataçtı. Ayrıca bir ay üssümüz olmaya da hala yakın değiliz. Yine de bunlar dışında 2001: A Space Odyssey'in ustaca çekilmiş olmasına ve harika senaryosuna itirazımız yok. İzleyin izlettirin!

Lost In Space (1965-1968)

Türkiye'de yayınlanmamış ama uluslarası bir bilim-kurgu kültü var bu sefer karşımızda. Yine Stanley Kubrick'in düştüğü "Ay Üssü" hatasına düşmekle kalmıyor, ayrıca dizideki ekip Alpha Centauri yıldız sistemine de göreve gidildiği görüntüleri görüyoruz. Bu arada dizinin bütün bunların olduğu yıllar olarak 1997'yi seçmesi ise tüm bu sorunların kaynağını oluşturuyor. Dizinin belirlediği yıldan 20 yıl sonra bile Alpha Centauri'ye bir geziyi hayal bile edebilecek noktada değiliz. Ay Üssünü zaten kuramadık, umarız 2030'a kadar Mars'a gideceğiz... Bakalım...

Cezalandırıcı - Demolition Man (1993)

Sylvester Stallone ve Wesley Snipes gibi dönemin yıldızlarını barındıran bu harika bilim-kurgu film, ayrıca çok da zeki ve mizahi unsurlara sahip bir film. Ancak bir takım problemleri var. 2032 yılında geçen filmde ise anlatılan konu kısaca, son ölüm, öldürülme ve öldürme 25 Kasım 2010 yılında Los Angeles'ta yaşanan bir deprem yüzünden olmuştur ve 2032'de bir katilin insanları öldürmeye başlamasıyla konumuz başlar. Maalesef ne 2010'da Los Angeles'ı ikiye parçalayacak kadar büyük bir deprem yaşadık ne de 7 yıldır hiç cinayetin olmadığı bir Amerika toplumu var.

Terminatör Serisi - Terminator Franchise (1984-?)

Terminator serisinin ikinci filmine göre Skynet isimli bir yapay zeka 4 Ağustos 1997'de uyanacak ve her yere nükleer füze atarak dünyanın karanlık geleceğine hazırlayacaktı. Şanslıyız ki bahsedilen tarihte böyle bir şey olmadı. Daha sonra 2003 yılında çekilen 3. filmde bu tarihi 2004' e ertelemeyi başardılar, ancak 2004 yılını da sorunsuz bir şekilde atlattık. Hala bir robot-kıyametini yaşamış değiliz. Hatta robot ve yapay zeka teknolojisi 2017 yılında olmamıza rağmen emekleme aşamasında.

New York'dan Kaçış - Escape From New York (1981)

Bu film ülkemizde de oldukça popüler olan bir film. Yine 1997 yılında fakat, New York'daki suç oranlarından dolayı koskoca bir şehrin hapishaneye dönüştürülmesini anlatan bir filmle karşı karşıyayız bu sefer. 1980'li yıllarda New York'da suç oranları yüksekmiş, ancak artık 2000'li yıllara yaklaştıkça New York'un eskiye oranla gayet güvenli ve temiz bir şehir olduğu çok açık.

Ölüm Yarışı 2000 - Death Race 2000 (1975)

1979 yılında yaşanan bir finansal çöküş yüzünden tüm dünyanın ekonomisi çökmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'de bu finansal çöküşe karşın sıkıyönetim ilan edip, masum insanların ve yarışçıların öldürüldüğü yarışlar düzenlemeye karar verir. Ekonomik önlemler almak yerine neden böyle bir şeye karar verirler bilemiyoruz. Ancak tüm fantazilere rağmen 2000 yılında ölümüne araba yarışları falan düzenlenmedi. Tabi finansal çöküş belirli aralıklarla yaşadık ama dünya olarak o kadar deli olmadığımızdan ötürü buna karşılık yapacağımız ilk şey ölümüne yarışlar düzenlemek olmadı.

Ölüme Karşı Koşan - The Running Man (1987)

Ölüm Yarışı 2000'e benzer bir konuyla bu film de, tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik krizden sonrasını anlatıyor. Bu sefer ölümüne araba yarışları düzenlemek yerine, Amerikan hükümeti, mahkumların birbirlerini öldürdüğü bir tür kaçış-hayatta kalma oyunu düzenliyorlar.(Amerikalılar ne güzel insanlar ya biz finansal krizlerde hayatımıza devam ediyoruz, adamlar direk ülke olarak insanları birbirine kırdırıyorlar.) Peki tüm bunlar olurken yıl kaç? Tabii ki 2017! Senenin bitmesine 4 ay kaldı. Eğer 4 ay içerisinde dünyaca ekonomik krize girmeyip, ABD'de kendi mahkumlarını birbirine kırdırmazsa, bu liste tutar!

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Geleceği tahmin ederken saçmaladığını düşündüğünüz bilim-kurgu filmler neler? Lütfen yorumlarda yazın.