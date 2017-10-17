Samanyolu İle Andromeda'nın Çarpışması Nasıl Gerçekleşecek?

1 trilyondan fazla yıldıza ev sahipliği yapan Andromeda, gelecekte bizim galaksimiz Samanyolu'na çarpacak. Bu çarpışmanın olası sonuçlarını anlattık.

Uzayın büyüklüğü insan beyninin hesaplama kapasitesinin çok üzerinde kalıyor. Bir bombadan fırlayan şarapnel parçaları gibi 13 milyar yıldır birbirinden uzaklaşan galaksiler, bu uzaklaşmayı yaparken kendi kümelerini oluşturuyorlar. Evrene baktığımızda hep daha büyüğü olacak şekilde aynı şeyleri görmek son derece garip bir durum. Örneğin ortadaki çekirdeğin etrafında dönen elektron parçaları ya da yıldızı etrafında dönen gezegenler ya da galaksiyi oluşturan süper bir kara deliğin etrafında dönen yıldızlar. Bu birleşme galaksiler için de geçerli. Belki birbirleri etrafında dönmüyorlar gibi gözüküyor, ancak küçük kümeler göz önüne alındığında galaksilerin kütle çekim kuvveti de birbirine etki ediyor.

Bunu belki biz göremeyeceğiz, ancak eğer insanlık ayakta kalmayı başarırsa, 4 milyar yıl sonra evrenin en büyük çarpışmalarından birine ev sahipliği yapacağız. 300 milyardan fazla yıldız olduğu düşünülen Samanyolu Galaksisi ile 1 milyardan fazla yıldız olduğu düşünülen Andromeda Galaksisi çarpışacak.

Andromeda Ne Kadar Büyük?

Zihinlerde destansı bir çarpışma, inanılmaz bir güç çıkışı gibi şeyler oluşuyor. Sonuçta iki devasa galaksi ve milyarlarca yıldız birbirine giriyor. Eğer böyle düşünüyorsanız söyleyelim, böyle bir çarpışma olmayacak. Çarpışmanın olmadığı en güçlü çarpışma olacak diyebiliriz. Galaksiler devasa büyüklükte alanlar olsalar da, bunların çok büyük bir kısmı boşluktan oluşuyor. Devasa gök cisimleri bile galaksilerin boyutu düşünüldüğünde küçük kalabiliyor, bu yüzden çarpışmalar yok denecek kadar az olacak. Peki, bu iki galaksi birbirine girince ne olacak?

NASA tarafından hazırlanan çarpışma simülasyonu

Yaklaşık 1 milyar yıl sürecek bir çarpışmadan ve sonucunda süper bir galaksinin oluşmasından bahsediyoruz. Olay aslında merkezde dönecek. Galaksilerin sarmallarındaki yıldızlar birbirlerini fırlatacak, yörüngeler bozulacak ve sonra yeniden birleşecek, ancak pek yakın takılmayacaklar. Merkezde ise iki süper kara deliğin birleşmesi gözlemlenecek. Gezegenin merkezinde gezegenli yıldızlar bulunmadığı için buradaki çarpışmalar bir tehlikeden çok görsel şölen yaratacak.

Ölecek miyiz?

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları bir araya geldiğinde bile bunun cevabını veremeyiz. En gelişmiş bilgisayarlarla en fazla 100 milyon gök cismini ve bunların birbirine karşı kütle çekimi ve diğer etkilerini simule edebiliyoruz. Gerçeğine baktığımızda ise en az 1.3 trilyon yıldız, ne kadar olduğu bilinmeyen gezegen, kara delikler, uydular ve asteroidler hesaba katılmalı. Bu yüzden bir şey diyemiyoruz, ancak güneş sistemimizin başka bir sistemle çarpışma durumu çok küçük bir ihtimal. Çok ama çok yüksek bir ihtimalle bize yakın bir cisim geçmeyecek. Elbette bazen şanssız olabiliyoruz. Yakınlarımıza gelecek bir kara delik veya tek atacak bir nötron yıldızı ile Dünya'nın sonu gelebilir. Neyse ki çarpışmaya daha 4 milyar yıl var.

Peki, sizce böyle bir çarpışmaya kadar sağ kalabilmiş bir insanlık burada son nefesini verir mi? Bana soracak olursanız 4 milyar yıl yaşamayı başarmış bir insanın galaksileri kontrol edebilecek gücü olabilir. Yer çekimini gerçekten anlayan bir insanoğlunun neler yapabileceği gerçekten merak konusu.