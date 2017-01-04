Geleceğin Akıllı Telefonları, 'Böcek Gözü' Teknolojili Kameralara Sahip Olabilir!

Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir kamera teknolojisi, akıllı telefoları farklı bir boyuta taşıyabilir.

Böceklerin sahip oldukları göz yapısından ilham alan 'Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering', başta mobil cihazlar olmak üzere çoğu şeyde kamera yapısını değiştirebilecek önemli bir adım atmayı başardı.

Sadece 2 milimetre kalınlığında bir kamera geliştiren enstitü, hem lens hem de sensör birleşimi sağlayarak bu kamerayı elde etmiş. Şu an için sadece 1MP'lik görüntü kalitesine sahip olan kameranın kalitesi arttırılmaya çalışılıyor.

Tıpkı bir böceğin göz yapısında olduğu gibi yan yana çoklu minik lenslerden oluşan kamera, bu sayede görüntünün bir bölümünün aynı anda, tek parça halinde yakalanmasını da sağlamakta. Tabi enstitü şu an için bu kameranın öncelikli olarak tıp, otomotiv ve yazıcıların kullanıldığı alanlarda kullanılmasını amaçlamakta.

Fakat projenin yöneticilerinden Andreas Brückner, günümüzde kullandığımız standart telefon kameralarının 5mm inceliğinde olduklarını ve geliştirdikleri 2mm'lik kamerayı akıllı telefon sektörüne uygun olarak da tasarlamayı istediklerini dile getirmekte.

''Akıllı telefonlarda birkaç minik lensi bir yan yana yerleştirebilme adına hem imkanımız hem de yeterli alanımız mevcut. Böyle bir işlem sonucunda, ortalama 3mm'lik incelikte bir kamera lensi ile 10 megapikselden fazla çözünürlük sağlayabiliriz'' aöıklamalarında bulunan Brückner, bu adımın mobil cihaz sektörü açısından da büyük bir gelişme olabileceğini vurgulamakta. Söz konusu kamera, bu hafta CES2017 kapsamında görücüye çıkacak.