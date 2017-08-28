Akıllı Telefonları Unutmanızı Sağlayacak Teknoloji: Robotlar

Şu anda elimizden düşüremediğimiz akıllı telefonlar, gelecekte droid robotlar sayesinde unutulacak.

Bir gün olacak, herkes cebindeki akıllı telefonları bir kenara koyup insan benzeri robotlardan yardım almaya başlayacak. Geçmişteki kölelik mantığını bu robotlarla devam ettirecek insanoğlu, telefonda yaptığı pek çok işlemi bu robotlar yardımı ile yapacak. Robotlar, insanlara her an yeni bilgiler verecek, sahibi için alışveriş yapacak ve hatta orta şekerli kahvenizi bile hazırlayacak.

Geçtiğimiz hafta G-Zirversi Konferansında geleceği tartışmak üzerine California’nın Pebble Beach bölgesinde toplanan robotik ve yapay zeka uzmanları, geleceği şekillendirmek için bir araya geldiler.

Bilim insanları ve araştırmacılar, bugünün sınırlamalarına rağmen geliştirilen robot ve yapay zekaların başarılarını kutladılar. Son zamanlarda iyiden iyiye popüler olan "Piper’ın konuşulduğu konferansta birçok kişinin bu robotu istediği, ancak Star Wars'un efsane robotu C-3PO'ya yakın bir standarda sahip olmadığı belirtildi.

SoftBank Robotics Amerika’nın baş strateji sorumlusu Steve Carlin, C-3PO’yu bekleyenlerin şu anda hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. Carlin, “Pepper” ismi verilen robotun mağazaya gelen insanları tanıyarak selam verebileceğini, ancak kendi başına dışarı çıkarak bir şeyler yapamayacağını belirtti. Benzer şekilde Boston Dynamics tarafından geliştirilen mekanik robotların da merdivenlerden çıkabileceği, ancak konuşma konusunda başarısız oldukları belirtildi.

Robo-Evrim

Herkes kendi alanında başarılıysa neden bunları birleştirmiyoruz? Yapay zeka ile mekanik teknolojiyi birleştirsek ortaya hem düşünen hem de yapabilen bir robot çıkmaz mı? Araştırmacılar şu anda tam olarak bunlar için çabalıyorlar, ancak öncesinde yapılacak bazı şeyler var.

Robo Evrim’i akıllı telefonlara benzeten Mail.Ru’nun kurucusu Dmitry Grishin, telefonların da ilk başta parçalar halinde geliştiğini ve her koşul kabul edilebilir seviyeye geldikten sonra bir bütün haline geldiğini bildirdi. Telefonlardaki teknolojiler, tıpkı robot teknolojisi gibi yıllar içinde evrim geçirdi. Bu teknoloji;

İlk radyo vericisi 1887’de kuruldu.

İlk ticari fotoğraf makinesi 1839’da üretildi.

Günümüzü dijital ekranının öncüsü olan katot ışın tüpü 1897’de geliştirildi.

İlk entegre devre 1949 yılında tasarlandı.

Bu ve bunun gibi adımların robot evrimi içinde geçerli olduğunu belirten Grishin, önümüzde yüz yıllar olmadığını, araştırmalar sayesinde çok daha kısa sürede bu tür olayların üstesinden gelebileceğimizi belirtti.