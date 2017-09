Frankfurt Otomobil Fuarı 2017'de Geleceğin Araçları Yer Aldı

Mercedes'ten BMW ve Honda'ya kadar bir çok marka yarı elektrikli, hidrojen yakıtlı araçlarının sergisini yapmak için Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yerlerini aldılar.

Bir çok ülke petrol tabanlı otomobillerden uzaklaşmanın yollarını arıyor. Hindistan, Fransa, İngiltere ve Norveç, daha temiz araçlara karşılık gaz ve dizel yakan arabalardan feragat etmeye çalışıyorlar. Hatta iç patlamalı motorun mucidi olan Almanya’da bile bu araçlardan uzaklaşabilmenin yolları araştırılıyor.

Fakat tabii bu çabaların hiç biri, pistonla çalışan araçların sesini bir gecede kesmeye yetmez. Hatta önümüzdeki 10 yıl içerisinde bile bu durum değişmeyecektir. Elektrikli arabalara geçiş yıllar alacaktır.

Otomobil üreticileri benzinsiz çalışan araçlar için gelecek arayışı içerisindelerken, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen araçların büyük bölümü de şarjlı arabalardan oluşuyordu.

Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG Project One, 1.6 litrelik 6 silindir motorunun her bir gramından faydalanan, elektrikli hibrid tipi bir araç. Her ne kadar Mercedes, aracın etkileyici verimliliğinden dem vursa da, kayıtlı 275 kişiden hiç biri 2.7 milyon dolar değerindeki aracı yakıt masraflarından ötürü almaya yanaşmadı. Toplamda 1.000 beygir gücünün üzerindeki güç çıkışı, tekerlekleri çalıştıran üç elektrik motoru ve bir turbo şarj, Ferrari, Lamborghini ve McLaren gibi süper arabalar sınıfına taşıyor aracı.

Mercedes Concept EQa

Milyarlarla ifade edilmeyecek değerde olan araçlar arasında bir de ‘Concept EQa’ adlı kompakt elektrik arabasını tanıttı Mercedes. Yakından bakıldığında aracın düpedüz konsept araba olduğunu söyleyebilirsiniz. Tamponlar çarpmalara fazla dayanıklı değil gibi görünürken, tekerlekler ise tekerlek çukurlarına rahatlıkla sığıyor gibi duruyorlar. Fakat aslında bu araç, geçen yıl Paris Motor Fuarı’nda bildirilen planlı elektrikli araba serisine rahatlıkla katılabilecek, kompakt hatchback tipi bir araç.

Honda

Honda’nın elektrikli arabası da şirin bir konsept araç gibi duruyor ama Honda bu tip bir aracın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa’da üretileceği sözünü veriyor.

Smart

Mercedes’in küçük-araç sınıfından olarak açıkladığı ‘Smart’ elektrikli araba konsepti de benzer bir işleve sahip. Araç bu haliyle gelecekteki otonom arabaların yayalarla ne çeşit bir etkileşimde bulunacağına dair sorunun cevabı olma özelliği gösteriyor. Smart’ın Vision EQ konsepti, araç paylaşım ağında kullanılabilecek, araca nerelerde ihtiyaç duyulabileceğini kestiren ‘topluluk zekası’ adlı özelliğine dayalı, bütünüyle otonom bir araç olma özelliği taşıyor.

Volkswagen

Volkswagen’ da planlı elektrikli araba alt markası olan ID’yi tamamlama çalışmalarına devam ediyor. İlk ID araba yaklaşık bir yıl kadar önce Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenmişti. Daha sonra Detroit’te elektrikli minibüs ‘ID Buzz’ı tanıtan Volkswagen, aracın birkaç yıl içerisinde satışa çıkacağını duyurdu.

BMW

BMW’nin halihazırda çıkardığı BMW i adlı bir adet elektrikli alt marka arabası mevcut. Şu anda BMW i3 ve süper araba biçimli i8 modellerine sahip firma. BMW i Vision Dynamics aslında sadece bir konsept araç ama, BMW’nin elektrikli araba serisinin vizyonunu yansıtan bir araç olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 600 km seyahat menziline sahip olan pratik araç biçimli araba, BMW’nin yaptığı açıklamaya göre 4 saniyenin altında sıfırdan 96 km hıza ulaşabiliyor. Diğer bir deyişle Tesla’ya meydan okuyabilecek mükemmel bir BMW aracı olabilir.

Mercedes GLC F-cell

Patlamalı motor taşımayan bir arabayı hareket ettirecek yegane şey batarya değil tabii. Hidrojen yakıtı kullanan bataryalı hibrid model ‘Mercedes Benz GLC F-cell’, üretim aşamasına yaklaşmış araçlardan biri. Elektrik üretmek için havadaki oksijenle hidrojeni bir araya getiren araç, hidrojen yakıtı pilleri kullanıyor. Yaklaşık 700 km seyahat menziline sahip olan araç, atık olarak sadece su buharı çıkarıyor. 700 km’ye ek olarak 50 km’ de elektrikle seyahat edebiliyor. Aracın Amerika’daki satışının 2019 yılı sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.