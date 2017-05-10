Bu yıl ilk defa düzenlenecek etkinlikte, biyomedikal teknolojiler konusunda söz sahibi uzmanlar geleceğin mühendisleri ile bir araya gelecek.

Kişiye özel protez üretimi, medikal teknolojilerin üretiminde araştırmanın önemi gibi sektörün nabzını tutacak konu başlıklarıyla bilim insanları ve bu alana gönül veren öğrenciler bir araya geliyor.

20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliğin Webtekno olarak sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca ilaç sektörünün ön önemli konuları ile beraber gelişen gün geçtikçe gelişen kanser tedavisine yönelik çalışmalar da etkinlik kapsamında detaylı olarak mesaya yatırılacak.

Etkinliği düzenleyen, Ankara Üniversitesi İEEE EMB (Engineering in Biology and Medicine) öğrenci topluluğu yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

"Bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz ve bundan sonra da gelenekselleştirmek istediğimiz ulusal kongremizin amacı, konferansımıza katılan bir biyomedikal mühendisliği öğrencisinin mezun olduğu zaman neler yapabileceği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu nedenle akademik ve endüstriyel alanlarla harmanlanmış bir program hazırladık. Alanında başarılı insanların ve saygın hocalarımızın katılacağı etkinliğimize, biyomedikale ilgisi olan herkesi davet ediyoruz."

Etkinlik biletlerine şuradaki internet sitesinden ulaşmanız mümkün. Tüm katılımcılara ve bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi öğrencilerine Webtekno olarak başarılar diliyoruz.