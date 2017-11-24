Geleceğin Evcil Hayvanı Robot Köpek RoboDogs'la Tanışın

Evcil hayvan projesi RoboDogs, sizinle birlikte otlarla koşmaya hazır.

Hayır demenize, veteriner ziyaretlerine veya köpek mamalarına ihtiyacınız yok; artık herkes bir robot köpek satın alabilir ve yeni dört ayaklı arkadaşını sadece elektrikle besleyerek zaman geçirmenin tadını çıkarabilir. Dünyayı dolaşan ilk canlı olan Sovyet köpeği olan Laikago (Laika) adını taşıyan robot köpeğin ağırlığı Labrador'dan biraz daha az; 22 kilo ve 60 cm boyunda.

Wang Xingxing, Ruptly video haber ajansına verdiği bir demeçte, "Bir tür orta otomatik robot, kısaca bir robot-köpek. Laikago'yu bilim ve teknoloji şirketleri ile bilim hayranları arasında popüler hale getirdik. Yani Laikago bilimsel bir oyuncak." dedi. Yapımcılar, RoboDog'un işemek için bacağını kaldırmak ya da tuvaletten su içmek gibi gerçekçi köpek hareketlerini yapıp yapmadığı konusunda yorum yapmadılar.

Dört ayaklı mekanik evcil hayvanlar, çimlerin üzerinde koşabiliyor ve gerçek köpeklerin tüm hareketlerini mekanik olarak taklit edebiliyor. Laikago'nun başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 25.000 ABD doları (98 bin ₺) olacak, ancak gelecekte üretimin artmasıyla düşebilir.

Bir rottweiler sahibi olarak şuna değinmeden edemeyeceğim, köpeklerdeki o saf duygulara sahip olamayacağı için evcil hayvan olamaz ama yaratıcılarının da dediği gibi çok işlevsel bir oyuncak olabilir. Peki, siz robot köpek hakkında ne düşünüyorsunuz?