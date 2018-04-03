LCD teknolojisi üzerinde çalışma gerçekleştiren araştırmacılar, kağıt kadar ince ve esnek fakat çok daha dayanıklı bir LCD türü üretmeyi başardılar.

Çin ve Hong Kong’dan optoelektronik mühendisleri, kağıt kadar ince, esnek ve hafif bir LCD üretmeyi başardılar. Amerikan Fizik Enstitüsü AIP’nin Applied Physics Letters adlı dergisinde yayınlanan rapora göre yeni üretilen LCD türü, optik olarak yeniden yazılabilme özelliğine de sahip.

Yeni LCD türü, standart LCD’lerde olduğu gibi sandviç bir yapıya sahip olmasına karşın, iki panel arasında sıvı kristal doldurulmasıyla elde ediliyor. Fark olarak ise standart LCD’lerde görüntüyü değiştirmek için paneller arasındaki pikseller yanıp sönerken, optik olarak yeniden yazılabilir LCD’lerde görüntüyü değiştirmek için polarize ışık varlığında hizalanan özel moleküller kullanılıyor.

Yeni teknoloji, görüntü oluşturmak için geleneksel elektrotlara olan ihtiyacı yok ederken yeniden yazılabilir olmasına karşın daha ince LCD’ler üretilmesini mümkün kılıyor. Bu yeni teknoloji LCD’ler yarım milimetreden daha ince olabiliyorlar, esnek plastikten oluşuyorlar ve yalnızca birkaç gramlık ağırlığa sahipler.

Donghua Üniversitesi’nden çalışmanın yardımcı yazarı Jiatong Sun, kağıttan yalnızca biraz daha kalın olan yeni LCD’nin basit yapısı nedeni ile maliyetinin son derece düşük olduğunu, buna rağmen son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Ayrıca yeni LCD’ler görüntüler değiştirilmediği sürece herhangi bir enerji harcamıyor.

İkinci inovasyon ise plastik veya cam tabakaları ayırmak için ara parça kullanılmasıydı. ‘’Cam tabakalar arasına ara parça koyarak, sıvı kristali tek parça halinde tutabiliyoruz.’’ diyen Sun, her ne kadar bugün LCD tabakalar arasına ara parça konulsa da, sıvı kristalin kalınlığını belirlemek ve sabit kalınlık sağlamak gerektiğini belirtti.

Sıvı kristalin kalınlığını sabit tutmak kontrast, tepki süresi ve görüş açısının bozulmamasını sağlıyor. Yine de plakalar büküldüğünde sıvı kristaller, çarpışma bölgesinden uzaklaşıyor, alanı boş bırakıyordu. Fakat plakaların esnek yapısı, bu sorunun de üstesinden gelinmesini sağladı.

Araştırmacılar, LCD büküldüğünde dahi görüntünün bozulmaması için üç farklı ara yapıcı denediler ve ızgara benzeri tasarımın LCD bükülse bile sıvı kristali akmaktan alıkoyduğunu keşfettiler. Bu keşif, ilk optik olarak yeniden yazılabilir LCD’nin üretilebilmesini sağladı. Üstelik yeni LCD teknolojisinin 5 inçi yalnızca 5 dolara mal ediliyor.