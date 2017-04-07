Araştırmacılar, kontakt lensleri sağlığımız hakkında daha fazla veri toplamımızı sağlayan bir teknoloji haline getirmek için bunun üzerinde harıl harıl çalışmaya devam ediyorlar.

Gelecekte kullanacağımız teknolojilere yönelik öngerülerin içi zannettiğimiz kadar boş değil. Günümüz teknolojisinden yola çıkarak ileriye dönük tahminler yapmak artık geçmişe göre daha kolay. Nitekim 'kişisel otomobiller kişisel kullanımlar içindir, uygun değildir' gibi sığ görüşlerin konuşulduğu bir çağda değiliz artık.

Giyilebilir teknolojiler konusunda firmalar inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Sanal gerçeklik dışında da oldukça verimli teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Elektronik devreler gittikçe daha esnek ve şeffaf bir yapıya kavuşuyor. Bu devrelere en çok ihtiyaç duyulan teknolojilerden birisi de kontakt lensler. Hali hazırda gözrengini değiştirmek ve görüş netleştirmek için kullanılsa da elektronik devrelerin desteğiyle lensler, gelecekte en çok kullanılan teknolojilerden birisi olacak. Hatta hayatınızı bile kurtarabilecek.

ABD’nin Oregon Üniversitesi’ndeki mühendisler, şeffaf sensörleri kontakt lenslere yerleştirmek için çalışıyorlar; lenslerin uyuşturucu kullanımını, kandaki glikoz seviyelerini izleyebilmesi hatta kanserin erken bulgularını algılayabilmesi için ter döküyorlar. Araştırmayı yöneten kimya mühendisi olan Greg Herman "Grubum glükoz algılama için farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bir başka projede şeffaf olabilecek transistör üzerinde çalışıyoruz. Bana göre transistörü bir algılayıcı olarak değiştirebilir ve onu tamamen şeffaf hale getirebiliriz" şeklinde konuştu. Ayrıca kimyager, konseptin üretim aşamasına geçiş sürecinin hızla ilerlediğini belirtiyor.

Ancak araştırmacılar böyle bir teknoloji için hala erken aşamada olduklarını ve ticari olarak piyasaya çıkmadan önce sürecin ne kadar vakit alcağını bilmediklerini söylüyorlar. Birkaç şirketle projeleri hakkında konuştuklarını, teknolojiyi hızlandırmak için onlarla birlikte çalışmayı umduklarını dile getiriyorlar.

Sizce kontakt lensler, kan şekerini ölçebilir, kanseri saptayabilir hatta uyuşturucu kullanımını denetleyebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.