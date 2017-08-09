Geleceğin Şifre Belirleme Yöntemi, Yüzünüzün Videosu Olacak!

Video kimlik doğrulama sistemi sayesinde şifremi unuttum derdi sona erecek.

Parmak izi ve retina taraması gibi biyometrik şifrelemeler, son 15 yılın en güvenilir kimlik doğrulama sistemleri. Ancak bilgisayar korsanları bu şifreleri de yazılıma dönüştürerek sistemlere giriş yapmayı başarıyorlar. Şu an için gelişme aşamasında olan yeni sistem ise geleceğin şifreleme yöntemi olabilir; video kimlik doğrulama sistemi.

Hepimizin akıllı telefonları var ve bu telefonlar çok ciddi kalitede kameralara sahipler. Yeni güvenlik sistemi de bu kameraları kullanarak size en güvenli kimlik doğrulama sistemini sunmayı hedefliyor.

Çalışma prensibi çok basit; yüzünüzün önden ve profilden görüntülerini alıyor ayrıca sizden bazı mimik hareketleri yapmanızı istiyor. Videoda istenileni yapıyorsunuz ve daha sonra sistem videoyu inceleyerek kimliğinizi doğruluyor. Henüz yeni geliştirilen sistemde bu işlemler biraz zaman alıyor, bu nedenle henüz sıradan günlük kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilecek durumda değil.

Sistem geliştirildiğinde, yüzümüzdeki ifadeleri ve sesimizi de içine alan daha kapsamlı ve seri çalışan bir kimlik doğrulama sistemine sahip olacağız. Sistem dinamik bir yapıda olduğu için bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı da daha güvenli.

Peki retina taraması ve parmak izine oranla neden daha güvenli?

Aslında bunun temel nedeni sistemlerin çalışma prensibi. Retina taramaları ve parmak izleri, verileri dijital şifrelere dönüştürür. Bu nedenle bilgisayar korsanları yazılımla sanal parmak izleri ya da retinalar oluşturarak sahte kimlik doğrulaması yapabilirler. Video kimlik doğrulamasında ise sistem sizden her defasında farklı bir istekte bulunur ve yüzünüzdeki her hareketi izleyerek önce gerçek bir kişi olup olmadığınızı, sonrasında doğru kişi olup olmadığınızı kontrol eder. Bir örnekle açıklamak gerekirse, parmak izleri kullanılan kimlik doğrulaması, 'Bu parmak izinin giriş yapmasına izin ver' şeklinde çalışırken video kimlik doğrulaması, 'Bu gerçekten Ahmet, Ahmet'in giriş yapmasına izin ver' şeklinde çalışır.

Henüz başlangıç aşamasında olan teknoloji denenmeye başladı bile. Windows 10'da videolu şifre belirleme seçeneği var. Ayrıca USAA, video kimlik uygulamasını başlatan ilk büyük finansal şirket oldu ve ilk 10 ay içerisinde 1 milyondan fazla müşterisi video kimlik doğrulama sistemine dahil oldu.