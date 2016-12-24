Geleceğin Uzay Yolculuğu Sistemi 'İyon İtiş' Nedir?

Uzay yolculuğu konusunda bilim kurgunun parçası olan şeyler yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye devam ediyor.

Uzaya yolculuk dendiği zaman aklımıza gelen ilk görüntü, alt tarafından sağlam alevler ve dumanlar yükselen kocaman bir roketin yerçekimine karşı koyarak Dünya atmosferinden yavaş yavaş çıktığıdır. Roketler, herhangi bir durumda Dünya'nın yerçekiminden kurtularak uzaya çıkmamız için sahip olduğumuz tek seçenek (tabi muhtemelen şimdilik).

Muhtemelen gelecekte roketler dışında da uzaya çıkmamıza olanacak sağlayacak bir şeyler geliştirilecektir fakat şu an için elimizde olanı geliştirmeye devam ediyoruz. İşte bu bağlamda NASA, uzaydaki roketleri güç sağlamaları için iyon itiş sistemini devreye sokmak istiyor.

Uzayda uzun yolculuklara çıkacak uzay araçlarına güç sağlamak için üzerinde çalışılan iyon itiş sistemi, uzun zamandır bilim kurgunun hayali diyebiliriz. NASA bu konuda çalışmalara ilk olarak 1950 yılında başlamış ve 1998 yılında Deep Space 1 (DS1) adlı uzay aracının görevinde bu sistem başarılı şekilde kullanılmıştı. DS1, sadece 9969 Braille ve Borrelly asteroitlerini ziyaret etmekle kalmamış, iyon itiş sisteminin de bulunduğu birbirinden farklı 12 NASA teknolojisini barındırmıştı.

İyon itiş sistemi aslında küçük diyebileceğimiz bir itme kuvveti uygulamakta. Yani bir uzay aracını Dünya'nın yörüngesi dışına çıkarmak için bu sistem yeterli değil. Zaten sistemin asıl amacı da bu değil. İyon itiş sistemi, atmosfer dışına çıkan uzay aracına sağlam bir itiş gücü uygulama amacı ile geliştirilmekte. Sürekli olarak itiş uygulayan ve itiş hızını her seferinde daha da arttıran iyon itiş gücü, bir uzay aracını 320,000 km/s hıza çıkartabilmekte (tabi bunun için belli bir sürenin de geçmesi gerekiyor).

Kimyasal yakıtların itiş gücü, ne kadar yakıt taşındığı ve ne kadar yakıt yakıldığı ile doğru orantılı olarak karşımıza çıkmakta. İyon itiş gücünün sağladığı itiş gücü ise elektriksel kaynağı ile orantılı. Örneğin NASA'nın Dawn uzay aracında kullandığı ve bir kutu içecek boyutunda olan elektriksel kaynak, iyon itiş sistemine 27 saatlik itiş gücü sağlamış.

Sadece NASA değil, Hayabusa görevini tasarlayan Japonya ve ESA da söz konusu yeni itiş sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Çoğu bilim kurgu fanatiğine göre iyon itiş gücü, ışık hızına giden yolda da önemli bir adım olabilir.

