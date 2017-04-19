Geleceğinizi Arkadaşlarınıza Emanet Eden Uygulama: Wingman

Son derece yaratıcı bir düşünce tarzıyla geliştirilmiş olan uygulama, standart flört yazılımlarından çok daha farklı bir yapıda çalışıyor.

Romantik bir ilişkiye yelken açmanızı sağlayan uygulama Wingman bugün itibariyle yayınlandı. Aslında Wingman, Tinder veya Bumble tarzı bir mimari değil. Wingman daha ziyade bir çöpçatanlık uygulaması. Wingman'i alternatiflerinden ayıran şey bekarların kendi profillerini oluşturamaması ve veya doğrudan diğer kişilerle bağlantı kuramaması.

Kaderiniz ortamı kolaçan eden arkadaşınızın elinde. Kısacası arkadaşınız, "kendi normlarına göre" sizin özelliklerinizi paylaşıyor ve Wingman, doğru yapılandırmalarla kişiliğinize uyan adayları belirliyor. Uygulama süreci, kaderinizin sizin elinizde olmaması ve doğru adayla yüzleşip yüzleşmediğinize bağlı olarak rahatlatıcı veya azap verici olabilir. Uygulama basit bir programcı tarafından değil Tina Wilson tarafından geliştirildi. Tina Wilson, algoritmalar ve bilgisayar programcılığı hakkında uzman olan ve Oxford'da eğitim görmüş başarılı bir figür.

Tina Wilson birkaç yanlış giden buluşma yaşamış bu nedenle arkadaşları ona uygun bir flört ayarlamaya çalışmış. Tam da bu noktada Tina Wilson, dostların sanal ortamdan bile birbirine yardımcı olabileceği yönünde bir fikre kapılmış. Sonunda Wingman uygulaması ortaya çıkmış. Eğer başı romantizmle dertte olan bir dostunuz varsa, ona yardım etmenizin zamanı gelmiş olabilir.