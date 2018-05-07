Geleceğinizi Mahvedebilecek Kadar Ciddi 5 Kariyer Hatası

Hatalar, öğrenmenin ve tecrübe edinmenin bir parçası olsa da kariyer hayatınızda kaçınmanız gereken birkaç şey var. İş hayatınızda kesinlikle sakınmanız gereken 6 şeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Hepimizin ortak bir yönü varsa o da hata yapmaktır. Bazen deneyimsizlikten bazense bazı şeyleri gözden kaçırdığımız için hatalara sebep olabiliriz. Hata yapmak, her ne kadar yaşamımızın bir parçası olsa da bazı hatalar sizi işinizden edebilir. Eğer kendinizden emin olmak istiyorsanız, kaçınmanız gereken 6 davranışı karşınıza getirdik, buyrun başlayalım:

1. Hata: Başarıya ulaşmanız için bilmenize ve size emredilen her şeyi yapmanız gerektiğine inanmak.

Başarılı bir kariyer planı için en iyi olduğunuz alanda kendinizi geliştirmelisiniz. Ancak her şeyi bilmeye ve yapmaya çalışmak, sizi başarısızlığa adım adım götürecektir. Kariyer hedefinize ulaşmak için başkalarını sabote etmeyin veya kendi kişiliğinizden olabildiğince ödün vermeyin. İş arkadaşlarınızı kendinize rakip görmektense onları birer takım arkadaşı olarak görün.

2. Hata: Liderlik becerilerinizin kendiliğinden gelişeceğine inanmak.

Yaptığınız işte olabildiğince üst konumlarda olabilirsiniz, ancak bunun için yeterli deneyime ve donanıma sahip değilseniz bu durumun kalıcı olmama ihtimali vardır, bunu aklınızdan çıkartmayın. Eğer prestijli bir işe yahut liderlik gibi bir göreve sahipseniz kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekmektedir.

3. Hata: Parlak nesne sendromuna tutulmak.

Özellikle beyaz yakalılar, kendilerini benzersiz kıldığını düşündükleri özellikleri nedeniyle sürekli girişimcilik yapmak ister. Bu tür sendroma sahip insanlar iş hayatlarında yüksek bir motivasyona sahiptir, bu yüzden her türlü yeniliği denemekten çekinmezler. Kafalarında sürekli yeni projeler-fikirler oluşur ve bunu hayata hemen dökmek isterler, ancak belli bir hedefe sahipseniz başka bir hedefe girişmeden evvel iki kez düşünmekte fayda var. Böyle bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız sürekli yeni hedefler peşinde koşmak yerine bulunduğunuz konumda ve işte daha iyi olmaya çalışmanızı öneririz.

4. Hata: Başarılı bir kariyer için özel hayatınızı ikinci plana atmak.

Bir hayatınız yoksa emin olun en iyi kariyere ve mevkiye sahip olsanız bile bir yerden sonra bu sizi tatmin etmeyecektir. Daha uzun saatler çalışmanın sizi daha başarılı hale getireceğini düşünmek büyük bir hatadır. Fazla mesai yapmaktansa onun yerine verimli ve yeterli çalışmanız çok daha önemli. Emin olun gece-gündüz işinize odaklanmaktansa daha az, ancak daha verimli çalışmanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

5. Hata: Sürekli yeni bir iş peşinde koşmak.

Sıklıkla ortalama bir çalışanda görülen bu durum, bulunduğu konumda en iyi sonuçları almak yerine sürekli başka işler peşinde koşarken ortaya çıkar. Statüden ve başarıdan çok maddi gelirinizle ilgiliyseniz, kendi kariyerinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Bazen ileriye doğru adım atabilmek için dönüp bir arkanıza bakmakta fayda var. Bir sonraki adımınızı atmadan önce var olan becerilerinizi geliştirmeye odaklanmalısınız.

İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan kariyerinize ve kişiliğinize zarar vereceklerden kaçınmak ve yaptığınız hatalardan ders çıkarmak. Patronlarınızın kişilik özelliklerine ve işinizdeki lider boşluğuna odaklanmanızda her daim fayda var. Bu tür ufak püf noktalarıyla kariyerinizde bir üst noktaya çıkabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun karakterinizden, özel hayatınızdan sırf başarı için fazla fazla feragatlar etmemeniz sizin yararınıza. O halde sözü Marilyn Monroe'ya bırakalım: "Kariyer yapmak harika! Ancak soğuk gecelerde kariyerinize sarılıp yatamazsınız."