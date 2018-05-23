Teknolojinin her alanda çağ atladığı günümüzde televizyonların da sıçrama yapmasının zamanı gelmiş gibi görünüyor. LG'nin 195 ekranlı prototipi oldukça göz alıcı görünüyor.

Geçtiğimiz yıllarda hem katlanabilir hem de transparan modellerinin konseptini yayınlayan LG'nin bu televizyonlarının yakın gelecekte piyasaya çıkması beklenmiyordu. Ancak son gelen haberler, geleceğin oldukça yakınımızda olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz CES konferasında 65 inç modeli tanıtılan televizyon, şu an aynı teknolojiyi çok 77" olarak hayata geçirmeyi başardı. %40 oranında transparan bir görünüme kavuşabilen, altındaki hazne içerisine neredeyse tamamı yuvarlanarak gizlenebilen televizyon, oldukça şık görünüyor.

Ultra HD çözünürlükte (3840 × 2160) çalışan cihaz, 80 mm kalındığında bir kutu içine gizlenebiliyor. Henüz televizyon son kullanıcıya sunulmadı ve teknolojinin piyasaya çıkacak hale gelmesine halen bir süre var. Yine de bir süre sonra oturma odalarımızdaki dijital çerçevelerin hiç olmadığı kadar farklı olacağı kesin.