Dev Çin Uydusu Tiangong-1, Türkiye’ye de Düşebilir!

2016’da Dünya ile iletişimi kesilen Çin yapımı dev araştırma uydusunun yakın zamanda Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Kaybolmasından bu yana yeri tespit edilemeyen uydunun yörüngesi, gün geçtikçe daralıyor. Bilim insanları, arasında Türkiye’nin de bulunduğu yeni bir risk bölgesi haritası yayınladılar.

Çin’n uzay çalışmaları konusunda fazlasıyla güvendiği adımlarından birisi olan Tiangong-1, ilk olarak 2011 yılında yörüngeye fırlatıldı. Amacı araştırma yapmak ve tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu gibi bir platforma dönüşmekti. Ancak 2016 yılına geldiğimizde uydunun Dünya ile iletişimi kesildi. O tarihlerden bu yana serseri bir uzay çöpü gibi 8.5 tonluk ağırlığı ile yörüngede dolaşan Tiangong-1, hesaplamalara göre yakın zamanda yeryüzüne düşecek.

Son haftalarda yapılan çalışmalara göre, uydunun atmosfere giriş esnasında parçalanacağı söylendi. Ancak %10 ile %20lik kısmının bu şiddetli giriş sonrasında alev topu şeklinde yeryüzüne çarpması bekleniyor.

Bilim insanları, olası düşüş bölgelerini içeren yeni bir harita yayınladılar:

Söz konusu düşü için verilen süre ise yalnızca bir hafta. Haritada yeşil ile ifade edilen bögeler, uydunun düşme ihtimalinin olduğu bölgeler olarak açıklandı. Gördüğünüz üzere bu yeşil bölgede Türkiye de bulunuyor. Artık insan yapımı bir meteora dönüşen uydu, beklenmeyen bir kaosa yol açabilir. Zira tek korkutan şey yükü değil, içerisinde bulunan toksik maddeler.

Saatte ortalama 7800 kilometre hıza sahip olduğu bilinen Tiangong-1’in atmosfere giriş yaptığı bölge ile düştüğü bölge arasında büyük bir mesafe farkı da olabilir. Zira uydunun düşüş hareketi, tıpkı su üzerinde seken taşlara benzeyecek.

Açıklamalar netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın.

