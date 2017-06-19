Sony'nin de ortaklığı bulunan ekran üreticisi JDI tarafından stoklanan yeni LCD paneller, 6 inç ve 18:9 en-boy oranına sahip.

Sony’nin de içinde bulunduğu bir ortaklık olan Japan Display Inc. (JDI), 6 inçlik yeni teknolojileri içinde barındıran ve 18:9 oranına sahip bir paneli stoklamaya başladı.



JDI tarafından “FULL ACTIVE” olarak tanımlanan ekran, LCD türünde bir panel. 1080’e 2160 çözünürlüğe sahip olan panel bundan anlaşılacağı üzere 18:9 ya da 2:1 en-boy oranına sahip. Ekran üretiminde JDI’ın kendi çözümü olan Pixel Eyes denilen bir bir metot kullanıldı. Bu metot sayesinde ekranın ıslak ellere verdiği tepki geliştirilerek gecikme süresi azaltılıyor. Aynı metot ekranın siyah renk derinliğini de arttırarak LCD panellerin bu alandaki dezavantajını azaltmaya çalışıyor.

Bunların yanında ekranın çok ince bir çerçeveye sahip olduğu JDI’ın resmi sitesindeki görselden anlaşılabiliyor.

Sony, Toshiba ve Hitachi tarafından kurulmuş olan JDI, 2012 yılında kurulduğundan beri bu üç firmadan bağımsız olarak çalışmaya devam ediyor.

JDI paneller Sony başta olmak üzere bir çok firmanın amiral gemisi ve üst segment telefonlarında yer alıyor.

Sony tarafından gelen açıklamalarda bu yıl içerisinde iki tane daha üst seviye android telefon çıkaracakları belirtilmişti. Eğer bu iki telefondan biri şimdiki akıllı telefon trendi olan ince çerçeveler trendini takip ederse, ekran stoğu konusunda sıkıntı yaşamayacağı kesin.

Her şey bir yana, Sony’nin bir yıl içinde bu kadar radikal hedef değişiklikleri yapıp yapmayacağı hepimiz için merak konusu.