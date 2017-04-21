Enerji Krizine Çözüm Önerisi Olarak "Dyson Küresi"

Dünya'mızdaki enerji kaynakları sonsuz, sınırsız değil. Bir gün tükenecekler ve insanlık o gün gelmeden konuyla ilgili önlemleri almak zorunda. Fizikçi Freeman Dyson da 1960'lı yıllarda bu soruna yönelik bir çözüm önerisi getirdi: "Dyson Küresi".

3100 yılına gelindiğinde, dünyanın hızla artan nüfusu, sanal gerçeklik konsollarımızı, sırt roketlerimizi ya da üst düzey hızlı ulaşık araçlarımız hyperlooplar ya da Türkçe uyarlamasıyla hızyuvarlamalarımızı çalıştırabilmek için, enerji santrallerimizin yetişemeyeceği kadar çok enerji gerektirebilir. Fizikçi Freeman Dyson, 1960'lı yıllarda dünyayı önümüzdeki dönemde bekleyen enerji krizine yönelik bir çözüm önermişti; yıldızın etrafında dönerek solar panelleri sayesinde onun enerjisini toplayıp, kullanabileceğimiz enerji şekline çeviren bir makine!

Güneş sistemimizde, böyle bir küre, saniyede 400 septilyon vat toplamak için 93 milyon kilometrede güneşi çevreleyebilir ve şu anda dünyanın kullandığı trilyon kat fazla enerji içerebilir. Bu çözüm önerisinin sorunu ise, büyük bir sağlam mega yapı oluşturmak için yeterince güçlü hiçbir malzemenin bulunmamasıydı. Bununla birlikte, aynı enerjiyi elde edebilmek için, on binlerce güneş panelinin birleştiği bir -Dyson küresi- kullanabiliriz. İşte kürenin çalışma prensiplerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Güneş Enerjisi​

Güneşin etrafında sıralanmış güneş panelleri dizileri, güneş ışığını elektriğe dönüştürebilir. Bu paneller için gerekli malzemeler de, parçalanan asteroidlerden veya tüm gezegenlerden temin edilebilir.

2. Soğutma Tekniği

Güneş muhteşem derecede sıcak. Erimemek için de, radyatörler dizinin arkasından aşırı ısıyı yayabilirler. Dyson, uzak yıldızların etrafında ısı frekans şeklinin, yabancı uygarlıkları bulmamıza yardımcı olabileceğine inanıyordu-tabii ki onların da bu teknolojiyi kullandıklarını varsayarsak.

3. İstikrarlı Olmak

Fotonlar solar toplayıcılara çarparken, onları yavaşça geriye doğru iterler.Paneller üzerindeki iticiler, dizileri konumunda tutmak ve sürüdeki diğer üyelerle çarpışmayı önlemek için zaman zaman ateş alabilmektedirler.

4. Teslimat Sistemi

Lazerler veya mikrodalga kirişler, en çok ihtiyaç duyulan yerden, robotik madencilik operasyonlarına, uzay istasyonlarına veya insan yerleşimlerine güç gönderebilir. Burada temel nokta, diziler tarafından elde edilen toplam enerjinin gezegenin buharlaştırabilecek bir lazer oluşturmaya yetecek kadar fazla olmasıdır.

5. Uzayda Yaşam

Görece daha kısa mesafelere, örneğin yakınlardaki bir yaşam alanına enerji yaymak en etkili yöntem olabilir. Bu son derece mantıklı olacaktır çünkü gezegenimizin tüm kaynaklarını tükettikten sonra, yaşayabileceğimiz bir yer aramak zorunda kalabiliriz. Sanıyoruz zaten bu yüzden son zamanlarda Mars'ta yaşama bağlanılan umut bu derece artmış durumda.