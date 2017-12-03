İçerisine canlı bakterilerin empoze edildiği yeni bir mürekkep çeşidinin üç boyutlu olarak basılmasıyla oluşturulabilen, yarınların deri protezleri.

Bakteriler, toksinlerin bozunumlarından vitamin sentezine kadar her şeyi yapma kapasitesine sahiptirler. Hareket ettiklerinde, yaraların yama ile kapatılmalarında ve diğer tıbbi uygulamalarda faydalı olan selüloz adlı materyal iplikçikleri oluştururlar. Bakterilerden oluşan selüloz şimdiye değin sadece düz bir yüzey üzerinde oluşturulabilmişlerdi. Kaldı ki vücudumuzun birkaç parçası da mükemmel derecede düz yüzeye sahiptir. Science Advances adlı dergide yayınlanan bir makalede araştırmacılar, bu canlı bakterilerin bulunduğu özel bir mürekkep yaptılar. Yapılan şey bir mürekkep olduğu için, sadece düz kağıtlar üzerine değil, aynı zamanda bir tişört, herhangi bir yüz ya da çembersel şekiller üzerine üç boyutlu olarak basımı yapılabiliyor.

Bakterilerin oluşturduğu selülozda atık madde bulunmadığı gibi çok miktarda su taşırlar ve yara üzerine uygulandıklarında yatıştırıcı etkiye sahiptirler. Doğal bir malzeme olması nedeniyle vücudumuzun bu maddeyi reddetme ihtimali oldukça düşüktür. Tüm bu nedenlerden ötürü organarın korunma ve nakledilmeleri aşamalarından önce deri transplantlarının, biyosensörlerin ya da doku korunaklarının oluşturulmaları noktasında bir çok potansiyel uygulamaya sahiptirler.

Burada önemli olan selülozun nasıl yapıldığıdır. Bu zararsız bakteriler ileri yönde hareket etmelerini sağlayacak selüloz şeritçikleri oluştururlar. Bu nedenle materyalin oluşturulması için hareket halinde olmalıdırlar fakat işte bu hareket, 3 boyutlu baskılamayı zorlaştırmaktadır. Bir şeyi 3 boyutlu olarak basmak için, baskı ağızlığının içerisinden akıtabilmek için belirli bir yolu takip ederek akacak mürekkebe ve bu mürekkebi, bakteriyi donduracak yeterli kalınlığa ulaştırmak zorunda kalırsınız.

Bu nedenle ekibin, bir yandan bakteriyi canlı ve hareketli halde tutarken diğer yandan baskı işlemi için gerekli özelliklere sahip olmasını sağlayacak bir materyale ihtiyacı vardı. Ekibin özel ‘canlı mürekkebi’, bakterilerin besin olarak kullanabilecekleri şekerleri içeriyor. Böylece canlı kalarak selüloz üretmeye devam edebiliyorlar. Aynı zamanda parçalara ayrılarak tüm mürekkebin katılaşmadan önce baskı haznesinden akıp geçmesini sağlayacak bir çeşit ince cam boncuklar bulunuyor sistemde. Böylece selülozun büyük bir bölümü tam olarak basımı yapılan nesnenin yüzeyinde üretilmiş oluyor. Mürekkep basıldığında bakteri yoluna devam ederek oksijen ve çevreden daha fazla yiyecek oluşturabiliyor.

Zürich ETH’de kompleks materyal çalışmaları yapan araştırmanın yazarlarından Patrick Rühs, ekibin artık düz kağıt yüzeylerini haricindeki şekiller üzerine baskılama yapabildiklerini söylüyor. Bu yüzeyler arasında ince bir film, bir tişört ve hatta silikon yüzlü bir kalıbın üzerine oturtulmuş selüloz filmi de bulunuyor.