Günümüzde teknoloji ile haşır neşir olup bir teknolojik ürün üretmek çok kolay. Bunu küçük yaşlarda hobi olarak edinip, yıllar sonra meslek haline getiren kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. İşte hem eğlenip hem de gelecekte karşılığını alabileceğiniz, içinde programlama olan 10 hobi!

Elon Musk’ın henüz küçük yaşlarda bir oyun programlayarak bunu 500 dolara bir firmaya sattığını biliyor muydunuz? Artık ufak yaşlarda zengin olan kişilerin hikayeleri insanlara pek de şaşırtıcı gelmiyor. Çünkü teknoloji yayıldıkça ve teknoloji üretme araçları çeşitlendikçe, bireyler kendi ürünlerini yapabiliyorlar. Sırf eğlence için yapılan birçok şey, bugün ürüne dönüşüyor ve insanların yaşamlarını değiştiriyor. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.

1- Arduino

Arduino’yu LEGO gibi düşünün. Yalnız onun elektronik hali! Çeşitli devre elemanları ile Arduino’yu geliştirebilir ve bilgisayarınıza bağlayarak içine kod yazabilirsiniz. Böylece istediğiniz herşeyi yaratabilirsiniz. Ev yapımı bir drone’dan otomatik kapı açma kapama sistemine, robotlardan komutlarla davranışlarını belirleyebileceğiniz oyuncak arabalara dek geniş bir skalada icatlar yapabilirsiniz.

2- RasberryPi

RasberryPi, Arduino gibi bir cihaz. Belki biraz daha gelişmiş hali olarak, “küçük bir bilgisayar” tanımlayabiliriz. Arduino gibi kodla programlayabildiğiniz gibi, içine doğrudan işletim sistemi kurup tasarladığınız nesneleri akıllı yapabiliyorsunuz. Birçok akıllı ayna bu şekilde yapılıyor.

3- Dronlar ve Robotlar

Dronlar ve robotlar bugünün küçük eğlence aletleri, ancak yarın büyüyecek bir piyasa. Gelecekte seri üretimi Çinlilerin değil de robotların yapacağını düşünürsek, robotları yapan kişilere ihtiyaç artacak. Eğer robotları seviyorsanız, şimdiden oynamaya başlayın.

4- Oyun Modu Yapma

Oyun piyasası çok büyük bir ekonomik değere sahip. Oyunlar yalnızca oyun değiller! Bu nedenle eğer bir oyun delisiyseniz ve sevdiğiniz oyunların atmosferlerini tekrar yaratmaya bayılıyorsanız, bunu kesinlikle yapmaya devam edin. Oyun haritası yapmak, günümüzde bile kazandıran bir meslek dalı haline geldi!

5- Oyun Geliştirme

“Ben de oyun yapmak istiyorum” diyor ve bu işten keyif alıyorsanız, hem çok kazandıran hem de eğlenceli bir kariyere adım atıyorsunuz demektir. Dürüst olalım, insan bir oyun varlığı. Hatta bazıları onu “Homo Ludens” kavramıyla tanımlıyor. İnsan oldukça oyunlar olmaya devam edecektir. Oyun geliştiriciler ise dijital çağda çok şanslılar!

6- Web Geliştirme

Web programlama ilk çıktığı dönemlerde birçok kişinin merakını cezbeden birşey, karlı bir iş koluydu. Bugün diğer programlama alanları daha popüler gibi. Ancak günümüzün “garanti meslek”i web geliştirmedir. Gerçekçi olmak gerekirse, her an her yerde programlanmış web sayfalarına ihtiyacımız var. Eğer hobiniz web programla ise her gün en az birkaç saat buna ayırın. Emin olun, liseye yeni başlayan bir öğrenci 4 yıl boyunca günde 2-3 saat web programlama ile uğraşırsa; üniversiteye başlayacağı yıl bir üniversite bitirmiş kadar programlama bilgisine sahip olup iş bulabilir.

7- Mobil Geliştirme

Mobil cihazlarla yatıp onlarla kalkıyoruz. Adeta 6. duyu organımız olmuş durumdalar. Hal böyle olunca mobil geliştirme, popüler ve sürekli ihtiyaç duyulan bir alan. Bunu hobi olarak yapan kişiler ise geleceklerini şimdiden garanti altına almış gibiler. Eğer mobil cihazlara uygulama geliştirmeyi seviyorsanız, herşeyi bırakıp buna kassanız iyi edersiniz.

8- Açık Kaynak Kod Projelerinde Çalışma

Açık kaynak kod projeleri, onlarca insanın beraberce büyük ve karmaşık yazılımlar çıkarmak için çalıştığı projelerdir. Bu projelerde diğer yazılımcılarla ortak hareket ederek ve onlardan birçok şey öğrenerek kendinizi geliştirebilir, yeni arkadaşlar ve çevre edinebilirsiniz.

9- Zeka Soruları

“Zeka soruları”ndan kastımız, programlama temelli zeka soruları. Zeka sorularından hoşlanıyorsanız ne ala! Çünkü bu tarz sorular algoritma becerinizi geliştirebilir ve eğlenirken kodlama öğrenebilirsiniz.

10- Bir Uygulama Temelli Kodlama Yapmak

Günümüzde birçok uygulama kendini özelleştirilebilir ve geliştirlebilir olarak sunuyor. Örneğin VLC, Winamp, TeamSpeak gibi programlara bakabilir; istediğiniz yerlerini özelleştirebilirsiniz. Bu sayede hem o programın yapısını öğrenerek, onu geliştiren firmayla çalışma olanağı yakalayabilir hem de kod bilginizi bir adım öteye taşımış olursunuz.