"Cırcır Böceği", Gelecekte Ana Protein Kaynağımız Olacak!

Cisco başkanı ve eski Ceo John Chambers, firmasından ayrıldıktan sonra bizlere "cırcır böceği" yedirmek için ciddi yatırımlar yapmayı düşünüyor.

Aralık ayında şirketle olan ilişkisini sona erdirecek olan John Chambers, yemek sektöründe uzak doğu devrimi yapmayı planlıyor. Aspire Food Group ile çalışmaya başlayacak Chambers, bizlere "cırcır böceği" yedirmek için ilk adımlarını atmaya başladı.

Techonomy 17 konferansında konuşan deneyimli Ceo, 15-20 yıl içerisinde insanoğlunun ana protein ihtiyacını böceklerden karşılayacağını dile getirdi, ardından büyük baş yetiştiriciliğinin çevreye verdiği kirliliğe dikkat çekerek, böceklerin daha temiz bir form olduğunu ekledi.

Aspire'nin pazarlama tekniği geleneksel böcek yeme mottosuna dayanıyor şirket aynı zamanda modern teknolojiyi kullanarak böcek yetiştirmeyi hedefliyor. Gana’da kiraz böceklerinin yetiştirilmesi için destek veren firma, Amerika’da böcekler için ayrı bir gıda sınıfı oluşturmaya çalışıyor. John Chamberside bünyesine katacak olan şirketin en büyük amacı, batının böcek yeme düşüncesini değiştirmek.

Hayvan yetiştiriciliği ülkemizde olduğu gibi dünyanın da ihtiyacını karşılamıyor ve Memphis Meats adlı bir kuruluş büyük yatırımlar alarak laboratuvarda gerçek et yetiştirmeye çalışıyor. Durum böyle olunca da böcekler sandığımızdan daha önemli bir protein kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Gelecekte bütün dünya tarafından doğal olarak görülen protein kaynağı belki de böcekler olabilir.