Gelecekte Robotlarla Birlikte Çalışılacak 4 Meslek!

Yapay zekalı robotlar gelecekte hayatımızın her noktasına girecek, ancak bunun öncesinde atılacak adımları ve robotlara yardımcı olacak meslekler oluşacak.

Robotlar, artık hayatımızın her noktasına girmeye başladılar. Yavaş yavaş yürümeyi öğrenen bebekler gibi büyümeye devam eden robot sektörü, yapay zekanın artması sayesinde çok büyük bir sıçrayış yaşadı. Tesla ve SpaceX gibi firmaların sahibi Elon Musk, yapay zeka robotlarının savaş makinelerine dönüştürülmemesi gerektiğini söylerken, Rusya Başkanı Vladimir Putin de yapay zekalara liderlik eden ulusun “dünyanın yöneticisi” olacağını belirtti.

Dünya ülkeleri umudunu yapay zekalara bağlamışken yapay zekalı robotların gelişim süreçleri de merak edilmeye devam ediyor. Bugün sizlere yapay zekalı robotlara gelecekte nasıl şekil vereceğimizin 4 yolunu açıklayacağım.

İnsan Asistanları

Makineler akıllandıkça bundan faydalanmak isteyen insanlar, verimli insan-makine etkileşimini mümkün kılan arayüzleri ve stratejileri öğrenecekler. Gelecek, fabrika işlerini önemli alanda azaltacak olmasına rağmen robotlara nasıl insan olacağını gösterecek asistanların önünü açacak.

Algoritmik Yöneticiler

Yapay zeka yazılımı, sürekli kendi kendini geliştiren son derece ağır bir algoritmaya sahip. Bu yöneticiler, yapay zekaların nasıl davranması gerektiğini algoritmik olarak düzenleyecekler. Günümüzde firmalar bu tarz yöneticileri kullanmaya başladılar bile. Ülkemizde sıkıntılı bir süreçten geçmesine rağmen dünyada sevilerek kullanılan Uber de sürücüleri araştırarak algoritmik adımlarını çıkarıyor. Bu algoritmalar gelecekte yapay zekalar için ehliyet kursu gibi bir adım olacak.

Bot Eğitimcileri

Yapay zekalar, yakın gelecekte işlerin çoğunda söz sahibi olamayacak. Bu geçiş sürecinde yapay zekaya sahip robotlara işin nasıl yapılacağını gösterecek eğitimciler olacak. Örneğin bir operatörde çalışan yapay zekalı robotun işi öğrenmesi için özel eğitmenler olacak. Bu zamanda bile yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bot eğitimcileri, geleceğin mesleklerinden birisi olacak gibi duruyor.

Karar Alma Desteği

Şirketler, gelecekte insanlardan çok daha kesin şeylere erişebilen yapay zekalı robotlara karar alma sorumluluğunu verecekler. Bu da robotların şirketin patronu olacağı anlamına geliyor. Her türlü kararı almasına izin verilecek robotların bu adıma gelene kadar iyi bir eğitimden geçmiş olması gerekiyor.

Bu durum tıbbi alanda birazcık daha seviyeli bulunabilir. Yapay zekalar doktorlara tıbbi destek sağlasa da doğrudan temas gerektiğinde süreç insan denetimine bırakılacaktır.

Gelecekte yapay zeka ve robot teknolojisinde neler olacağını hala bilmiyoruz. Peki, sizce robotlar hayatımızın hangi noktalarına etki edecek?

Kısa süre önce Çinli robot Dobi’ye karşı verdiğimiz mücadeleyi aşağıdan izleyebilirsiniz.