Gelecekte Trafik Sorununu Kökünden Çözebilecek Raylı Proje

Futurism ekibi tarafından hazırlanan bir proje; modern zamanların en büyük sorunu olan trafiğe, futuristik bir bakış açısı ile çözüm getiriyor.

Modern insanın en büyük sorunlarından biri, artan nüfus ve gelişen teknolojiyi takiben kişi başına düşen otomobil sayısının artması ve bu durumun sonucu olarak trafik denilen kavramın günden güne daha kaotik bir hal alması diyebiliriz.

Ülkemizde ve dünya genelinde insanlar toplu taşımaya yönlendirilerek bu sorun bir nebze olsun aşılmaya çalışılsa da maalesef yeterli düzeyde bir gelişmeye rastlamak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Ülkemize dair yakın bir geçmişten referans vermek gerekirse; Mustafa Kemal Atatürk’ün geniş yollar yaptırmak istemesi dönem halkı tarafından yadırganmış ancak yıllar geçtikçe trafik konusunda bu denli büyük bir gelişimi öngören Atatürk’ün ileri görüşlülüğü, kendisine duyulan saygıyı bir kat daha arttırmıştı.

Tıpkı bu doğrultuda ileri görüşlülüğe dayanan futuristik bir görsel çalışma, bizlere gelecekte ideal trafik akışının nasıl olabileceğini, trafik sorununa ve ulaşıma dair başarılı bir planın nasıl olabileceğini gösteriyor.

Hazırlanan görselde ilk olarak göreceğiniz üzere insan boyutlarından yüksekte, realist bir şekilde denge noktası bulunan raylı bir sistem, yaya yollarının içinden geçerek güvenle ulaşımı sağlıyor. Öte yandan bu proje, küçük ölçekli araçlar dışında çok daha büyük futuristik araçlar da benzer bir sistem uygulayarak, trafiğin tıkandığı noktada kendine ait ray ve şeritlerden yükselerek yüzlerce insanı ulaşmak istedikleri noktaya sorunsuz bir şekilde ulaştırıyor.

Üstelik bunu yaparken günümüz tramvayları ya da metrobüsleri gibi yolun bir kısmını tamamen işgal etmeden gerekli durumlarda kullanabiliyor. Temel anlamda tabana temas eden zeplinlere benzetebileceğimiz bu araçlar, doğru uygulandığı takdirde trafik sorununa kalıcı olarak çözüm getirecek bir potansiyel barındırıyor.