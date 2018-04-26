Yapılan araştırmalar, sürücüsüz araç teknolojisindeki gelişmeler ve Uber gibi binicilik uygulamalarına ait filoların artışıyla 2027 yılına gelindiğinde özel araçlarla seyahat etmenin daha pahalıya mal olacağını gösteriyor.

Bu ayın başında yayınlanan bir araştırmaya göre, 2027 yılında bir araca sahip olmak taşımacılık uygulamalarından daha pahalıya mal olacak. Seattle ve Denver üzerinde yapılan araştırmalara göre sürücüsüz araç teknolojisinin Uber’de kullanılacağı varsayılıyor.

Her geçen gün sürücüsüz araç teknolojisinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle kendi kendisine bizleri istediğimiz yere ulaştıracak araçlar çok uzağımızda değil. İnsan çalışan maliyetleri göz ardı edildiğinde Uber ile çok daha düşük maliyetlere yolculuk yapılabilir. Ancak otomatik sürüş pilotları yokken bile her geçen yıl binicilik uygulamaları filoları genişliyor ve maliyetler düşüyor.

Ülkemizde her yıl araç vergileri ve yakıtlarına yapılan zamlarla araç sahibi olmanın maliyeti artıyor. Ancak bu araştırmada araç maliyetlerinin yavaşça düştüğü gösterilmiş. Bu nedenle ülkemizde Uber kullanmak yurt dışından çok daha kısa süre içerisinde araç sahibi olmaktan daha ekonomik hale gelebilir. Peki, siz Uber'in yükselişinin bu denli büyük olacağına ihtimal veriyor musunuz?