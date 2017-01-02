Gelecekte Uçakların İçi Nasıl Olacak?

Mobil teknolojiler hayatımızda her şeyi değiştiriyor. Peki uçakların içini nasıl değiştirecek? Şimdiden uçuş deneyimleri kişiselleşmeye, multimedya sistemleri kurulmaya başladı bile.

Hava taşımacılığı, 1950’lerden beri kullanılan bir yöntem. 1960’larda ise altın çağını yaşadı, çünkü hem daha konforlu hem de daha fazla uçuş yapılmaya başlanmıştı. Peki gün geçtikçe artan bilgisayar ve mobil teknolojileri ile gelecekte nasıl bir uçuş deneyimi yaşayacağız? Şimdiden sanki geleceğin teknolojilerini kullanıyoruz. Sizler için hem var olan hem de gelecekte olacak bazı teknolojileri listeledik.

Kişisel Eğlence Kabini

Mobil teknolojiler şu an bile birçok havayolu firmasında büyük rol oynuyor. KLM gibi şirketler, Facebook Messenger chat botu kullanarak yolculara mesaj atıyor. Ancak esas devrim burada değil. 2016’nın başında, Panasonic yolcunun uçakta olan eğlence sistemiyle bağlantı kurabileceği Waterfront isimli bir sistem piyasaya sürdü. Thales ve B/E gibi havayolu şirketleri de yolcunun uçuş deneyimini kişiselleştirmenin peşinde. Yolcu kendi hesabıyla giriş yaptığında, isterse önceki uçuşta izlediği filmde kaldığı yerden bile devam edebiliyor.

Koltuk Arkası Ekranlar

Koltuk arkası ekranlar otobüs taşımacılığında bile yaygınlaştı. Ancak yakın zamanda uçaklarda daha da artış göstermesi bekleniyor. AirFi isimli bir firma, düşük bütçeli uçuşları olan firmaların uçaklarını mobil teknolojiler ile donatıyor. CEO Job Heimerikx, “Sistemimiz sayesinde yolcular geniş bir yelpazede filmlere ve uygulamarara erişebilir, yiyecek ve içecek siparişi verebilir” diyor.

Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik teknolojisi gün geçtikçe yayılıyor. Amazon ve Netflix gibi firmalar şimdiden kullanmaya başladılar bile. Uçuşlarda da bu hizmet yakın zamanda sanal gerçeklik hizmeti artabilir ve çeşitlenebilir. Aeromexico isimli bir şirket, yakın zamanda Netflix tabanlı bir sanal gerçeklik hizmeti vereceğini duyurdu.

Çok Amaçlı Havayolu Koltuğu

Uçuş koltukları da çeşitlenme eğiliminde. VR gözlükle, uzanarak seyahat etmeyi kim istemez? Qantas isimli firma bunu şu anda gerçekleştirmiş. Eğer Avustralya’ya uçuyorsanız, bu keyfi yaşayabilirsiniz.

Uyku Odası

Carlioz ve ve Zodiac Aerospace ekibinin yaptığı tasarımda, gelecekte uyku kabini olan uçaklar olabilecek. Böylece insanlar bir yerden diğerine giderken uyuyacak. Ancak bu, şu an çok maliyetli ve mevcut teknoloji ile yapılması pek mümkün değil. Ayrıca bu tarz birşey için yatırımcı bulmak zor. Yine de belki bir gün gerçekleşebilir.