Gelecekte Yemek Zorunda Kalacağımız İğrenç Yemekler!

Yıllar geçtikçe ve dünyanın kaynakları tükendikçe, son derece garip yiyecekler ile beslenmek zorunda kalabiliriz.

Eğer millattan sonra 1000 yılında yaşasaydık ve birine elimizdeki enerji gofretini birine sunsaydık, cadılık suçlaması ile kazığa bağlanabilirdik. Ya da şimdi bize çok lezzetli gelen yapay tatlar (cipsler, aromalı krakerler), insanların damak tadına hiç de hitap etmeyebilirdi. Özellikle içeriğini bilselerdi ve insan sağlığına olan zararlarını algılayabilselerdi...

Dünya nüfusu azalmıyor ve büyük hızla çoğalıyor. 2050 yılına kadar dünyanın en az 9 milyar nüfusa sahip olacağı hesaplanıyor. Bilim bize ucuz ve besleyici yiyecekler sunmasa da, en azından çeşitliliği artırıyor ve insanların doymasına yardımcı oluyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, Sera Gazı Emisyonu'nun yüzde 10'u gıda sektörü nedeniyle salınıyor. Yani, gelecekte oldukça iğrenç yemek seçeneklerine yönelmek zorunda kalabiliriz.

Böcekler

Bu satırları kaleme alırken bile midemizin hafifçe bulandığını inkar edemeyeceğiz ancak böcekler, inanılmaz besleyici olabilir. Olur da mideniz kaldırırsa ve 100 gram çekirge yemeyi başarabilirseniz, bu yemekten(!) 13 ile 21 gram arasında protein elde edebilirsiniz.

Laboratuvar yapımı et

İştah açıcı görünmese de laboratuvar yapımı etler, yüzde 7 ile 45 arası düşük kalori ve yüzde 78-96 arası az sera gazı emisyonu sağlıyor. Sentetik etlerin toplu üretimine 10 ile 20 yıl arasında başlaması bekleniyor. Tatları berbat olabilir, hatta tadları olmayabilir ama besleyiciler.

Çiftlik balıkları

Neyse ki bu seçenek o kadar kötü değil. Hali hazırda balık çiftliklerinde üretilen deniz ürünlerini tüketiyoruz. Maalesef denetimsiz ve aşırı avlanma, balık türlerinin sonunu getirebilecek düzeyde. Dikkatli olmamız şart.

Yapay balık

Madem sentetik et var, neden sentetik balık da olmasın? Akvaryum balıklarını fetal serumla birleştirince bu garip birleşim ortaya çıkıyor.

Su Yosunu

Su yosunları, atmosferdeki karbondioksitten beslendiği için dünya üstünde yoğun biçimde bulunuyor. Omega 3 asidi yönünden zengin oldukları da şüphesiz ama lezzet konusuna girmemeyi tercih ediyoruz.

GDO'lu her şey

GDO, bilimin bize hem hediyesi hem de laneti... Pek çok yan etkisi olduğu şüphesiz ama artan nüfusa karşılık vermek için daha büyük ve daha bol tarım ürünleri elde etmemiz gerek. Mısır, patates, şeker pancarı... Aklınıza ne gelirse gelsin, çoğu genetiği değiştirilmiş organizmalar haline geldi. Bilim adamları virüs ve bakteri dirençli besi hayvanları üstünde de çalışıyor.