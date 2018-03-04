Gelecekteki Emlakçınız Bir Robot Olabilir!

Yapay zeka, hayatımızın her alanında yer almaya başlıyor. Emlak sektörü de bu alanlardan biri olma yolunda.

Yeni evinizi gerçek bir emlakçıdan satın alamayabilirsiniz. Kanlı canlı bir emlakçı yerine, robotlardan ev satın alma dönemi başladı. Bazı emlak şirketleri, yapay zekaya sahip robotlarla ev satışı yapmak için harekete geçti. Bu şirketlerden bazıları şu şekilde: California merkezli REX adlı aracı kurum, California merkezli emlak yönetim şirketi Zenplace ve son olarak Brooklyn merkezli bir 'start-up' olan VirtualAPT.

REX ve Zenplace adlı şirketler, evlere yerleştirilen robotlar aracılığıyla müşteriyle iletişim kuruyor. REX şirketinin robotu sorulara cevap verip veri toplarken, Zenplace'in sistemi biraz daha farklı. Zenplace, robotlar aracılığıyla "insan" müşteri temsilcileriyle uzaktan iletişim kurmanızı sağlıyor. VirtualAPT isimli şirket ise, evinizin 3 boyutlu videolarını oluşturarak sanal tur imkanı sağlıyor. Yoğun programları olan veya fiziksel sorunlar nedeniyle alacağı evi ziyaret edemeyen kullanıcılar için faydalı bir sistem gibi görünüyor.

Robotların işin içine girmesi, emlak komisyonlarını ciddi derecede azaltabilir. ABD'de %5-6 aralığında değişen komisyon oranları, REX ile %2'ye kadar düşüyor. Bu sebeple robotlar, gelecekte emlakçıların işini elinden alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce robotlar, emlak piyasasını tamamen hakimiyeti altına alabilir mi?