Gelecekteki Seks Robotunuz Sizi Öldürmeye Programlanabilir

Geleceğin olmazsa olmazları olarak gözüken seks robotları, sizi öldürmeye programlanmış olabilirler. 60-80 yıl sonra insanlığın soyu bu yüzden bitebilir.

2097 yılında olduğunuzu düşünün. Arka Sokaklar’ın 90. sezonunu Wi-Fi destekli sinir ağınız üzerinden izliyorsunuz. Teknoloji çok fazla gelişmiş ve bu yüzden robot teknolojisi yapay zekalarla birleşerek seks robotlarını oluşturmuş.

Artık kimse evlenmek için birini aramıyor, tam da kendine uygun olan birisini satın alarak hayatını o kişiyle birlikte geçiriyor. Her şey çok güzel bir şekilde ilerlerken birden dünyadaki tüm seks robotları insanlara saldırmaya başladı. Yıllar boyunca belki de insan nüfusunu bile geçen aşırı gerçekçi robotlar insanları öldürerek dünyanın hakimiyetini ele geçirdi.

Böyle bir senaryoya inanıyor musunuz? Elon Musk, Stephen Hawking gibi isimler yapay zeka teknolojisinin sonunda böyle bir şeyin olmasından şüpheleniyorlar. İnsanoğlu normal olarak bu yapay zekaları seks robotları olarak kullanacak. Günümüzde bile binlerce seks robotu yüksek fiyatlara satılıyor. Teknolojinin ilerlemesi ile tıpkı telefonlar gibi sürekli güncellenen robotlar çıkacak. Üstelik bu robotlara çok iyi davranılmayacak. Doğruyu ve yanlışı hesaplayabilen bir robot için iyi şeyler değil bunlar.

İnsanlığın sonunu seks robotlarının bitireceği hipotezinin ardında mantıklı sebepler var. Öncelikle gelecekte bu robotların sayısının telefonlar gibi çok fazla olacağı düşünülüyor. Bir başka sebep ise insanların en savunmasız anlarını bu robotlarla paylaşması olarak gösteriliyor.

Yapay zeka dışında, bilgisayar korsanlarının bu robotlara girerek suikastlar düzenleyebileceği, eline bıçak alan seks robotunuzun sizi bıçaklamasını sağlayabileceği de düşünülüyor. Mekanik tasarımından dolayı insanlardan çok daha güçlü olan bu robotlar, yapay zekaların istilası veya psikopat bir hackerın eline geçerse neler olur bilinmiyor.

Geleceğin sayısız felaket senaryosundan birisi olarak kabul görmeye başlayan bu senaryo insanoğlunu korkutuyor olsa da, korkularının üzerine gitmeyi seven bizleri durduracağını sanmıyorum. Bu konuyla ilgili güzel bir film arıyorsanız "Ex Machine" filmini önerebilirim. Bir yapay zekanın düşünme mantığını film sayesinde görebilecek, insanlığın şansının ne kadar küçük olduğuna karar verebileceksiniz.