Gün geçmiyor ki YouTube hazinesinde diğerlerinden daha değerli olduğunu söyleyen bir altın daha bulmayalım. Paranormal Elite isimli bir kanal, zaman yolcusu olduğunu iddia eden Noah lakaplı bir adamla çarpıcı bir röportaj yaptı.

Röportajda Noah lakabını kullanmak isteyen ve iddiaları yenilir yutulur cinsten olmayan, çeşitli nedenlerle yüzü buğulanmış bir adam var. ABD hükümetinin bir projesinde çalıştığını söyleyen Noah’ın gizlenme nedeni suikaste kurban gitmekten korkmasıymış.

Genç adam anksiyete rahatsızlığı yaşadığını dile getiriyor ve zamanda yolculuk yapabildiğini iddia ediyor. Ayrıca yaklaşık 50 yaşında olduğunu öne sürüp, genç görünebilmek için gizli ilaçlar aldığını ve şu anda 25 yaşındaymış gibi göründüğünü söylüyor.

Röportaj videosu hemen aşağıda. Asıl dikkat çekici olan diğer detaylara altında devam edeceğiz:

Noah, "Kimseyi aldatmak niyetinde değilim.” diyor. Endişe verici ses tonuyla sözlerine, "Açık konuşmak istiyorum, tek hedefim herkesin zaman yolculuğunun gerçekliğine inanması. Aslında ben bir zaman gezginiyim.” şeklinde devam ediyor.

Aslında, 2003 yılından bu yana zaman yolcuğunun mümkün olduğunu ve 2028 yılına kadar dünya kamuoyunun bundan haberi olmayacağını belirtiyor. Hayatının büyük bölümünü 2021 yılında geçirdiğini iddia eden Noah, röportajı sırasında ellerini başının arasına alıp duysallaşmaya başlıyor.

Aradından göz yaşları içinde ve ağlamaklı bir sesle, hükümet için yaptığı işten kovulduğunu ve şu an bizim yaşadığımız zamana sıkıştığını söylüyor. Söylediklerine göre bu sıkışmadan kurtulması için 4 yıl beklemesi gerekecek. (Ya 2021 değilde 2421 olsaydı? Demek geldi içimden, neyse bu adamı dinlemeye devam edelim)

Noah, yakın gelecekle ilgili ilginç ipucuları veriyor. Elektrikli otomobillerin bir anda yaygınlaşacağını ve 2021 yılındaki elektrikli araçların, dolu bir batarya ile 1000 kilometre gidebileceğini söylüyor. Şu an 600 kilometrelik mesafeleri kat ettiğimiz için bu tahmini o kadar da uçuk gelmedi doğrusu.

Sürdürülebilir enerji ve yapay zeka yatırımlarının artacağını ve gözlerimizin yerine, masaüstü bilgisayar fiyatına alacağımız yapay gözleri kullanacağımızı söyleyen Noah, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden seçileceğini belirtiyor. Hatta Trump konusunda yüzde yüz emin olduğunu da vurguluyor.

Noah’ın iddialarının çoğunu kestirmek için zaman yolcusu olmaya gerek yok. Bu genç adam ya kendi masal dünyasından çıkamıyor ve düşüncelerini mantıklı ön görülerle besliyor, ya da bütün insanlık yanılıyor ve zaman yolcuğu konusunda kandırılıyor.

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