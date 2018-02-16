2118 yılından geldiğini ve CIA’in kendisini yakalamaya çalıştığını belirten bir adam, bu iddialarını bir fotoğrafla ispatlamaya çalıştı.

Gelecekte geçmişe dönmek için zaman makinesi yapılsaydı ve gelecekteki insanlar geçmişe dönseydi, onların gerçekten gelecekten geldiğini nasıl anlardık? Son dönemde zaman yolcusu olduğunu iddia eden çok fazla kişi görmeye başladık. Daha geçen gün Noah isimli bir kişi 2030 yılından geldiğini öne sürmüştü. Yalan makinesine sokulan Noah’nın yalan söylemediği ortaya çıkmıştı.

Bu olayın hemen ardından şimdi de Daily Mail gazetesi yeni bir zaman yolcusu duyurdu. Bu sefer ki yolcu 2118’den geldiğini dile getirdi ve üzerine o zamanlara ait binaların fotoğrafını da gösterdi. Kendini Alexander Smith olarak tanıtan adam, CIA’in gizli bir projesinde yer aldığını ve hayatını tehlikeye atması pahasına bu bilgileri kamuoyuna duyurduğunu açıkladı.

1981 yılından 2118 yılına yolculuk yaptığını ve sonra oradan geri geldiğini söyleyen Smith, kamerayla yaptığı yayında “CIA beni arıyor, bir sığınakta yaşıyorum” dedi.

Videonun görüntü kalitesinin düşük olması ve videoda yer alan adamın kafasında bir maske olduğu gerekçesiyle, bir “internet şakası” olduğunu düşünen insanlar, maske dışında adamın bedenine uygun olmayan takım elbiseyi de eleştirdiler. Kendisi gelecekten mi geldi, yoksa geçmişten mi bilemiyorum, ancak gösterdiği delillerin fazlasıyla yetersiz olduğunu düşünüyorum.