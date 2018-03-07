Daha önce benchmark test sonuçları sızdırılan Note 9’un, donanım özellikleri ve teknik detayları da sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy S serisinin yeni amiral gemisi S9’u tanıttı. Daha sonra üzerinden 1 hafta bile geçmemişken Note 9’a dair ilk benchmark test sonuçları sızdırılmıştı. Bu sefer de telefonun teknik özelliklerine dair detaylar sızdırıldı.

Teknik özelliklere gelmeden önce diğer haberlerden bahsedecek olursak, tasarım açısından Samsung, geçtiğimiz yılın amiral gemisi Note 8 ile kıyaslandığında Note 9’da önemli bir değişikliğe gitmedi. Daha önceki sızıntı haberimizde sizlere Note 9’un ekranının Note 8’den farklı olacağını söylemiştik. Ancak son sızıntı haberlerine göre Samsung, ekran konusunda bir değişikliğe gitmeyecek. Anlaşılan 2018’in ikinci yarısında piyasaya sunulacak telefonun ardı arkası kesilmeyen sızıntı haberleri, birçok kez birbirini yalanlamaya devam edecek.

Sızıntı ve dedikodulara göre, Samsung Note 9’un teknik detayları şu şekilde:

Ekran: 6.3 inç, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED

6.3 inç, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED İşlemci: Samsung Exynox 9 Octa 9810 ve Qualcomm Snapdragon 845

Samsung Exynox 9 Octa 9810 ve Qualcomm Snapdragon 845 Ram: 6 GB

6 GB Boyut: 8.6 mm (ve azı) x 74.8 mm (ve fazlası) x 162.5 mm (ve azı) [Paylaşılan sızıntı haberlerine göre boyut veremesek de yaklaşık bazı boyut parametrelerini kısıtlayabildik.]

8.6 mm (ve azı) x 74.8 mm (ve fazlası) x 162.5 mm (ve azı) [Paylaşılan sızıntı haberlerine göre boyut veremesek de yaklaşık bazı boyut parametrelerini kısıtlayabildik.] Arka kamera: Dual 12MP AF sensör, 1x Wide-angle, 1x Telephoto

Dual 12MP AF sensör, 1x Wide-angle, 1x Telephoto Ön kamera: 8 MP, ⅓.6” sensör, F1.7 aperture

8 MP, ⅓.6” sensör, F1.7 aperture İşletim sistemi: Android Oreo / Pie

Android Oreo / Pie Pil: 3300mAh

3300mAh Güvenlik özellikleri: Parmak izi okuyucu, retina tarayıcı

Parmak izi okuyucu, retina tarayıcı Renkler: Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue, Lilac Purple

Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue, Lilac Purple Diğer özellikler: Yeni S tipi kalem, hızlı şarj, kablosuz şarj

Bu özelliklerin yanı sıra sızıntı haberlerine göre, tanıtılan Samsung Galaxy S9 Plus’ın aksine Note 9’un yeni bir kamera kullanması bekleniyor. Bu kamerada 2x optik yakınlaştırma, 10x dijital yakınlaştırma, canlı odak ve sanal gerçeklik emojileri gibi özelliklerin olacağı düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan teknik detaylar sizleri tatmin etti mi?