Gelen Tepkiler Üzerine Xbox One X'in Türkiye Fiyatı Düştü

Dünyanın en güçlü oyun konsollarından Xbox One X'in Türkiye fiyatının çok fazla bulunmasının ardından yeni bir düzenlemeyle fiyat düşürüldü.

Şu anda dünyanın en güçlü konsolu olarak kabul edilen Xbox One X’in tepki çeken fiyatında geri adım atıldı. Tüm dünyada 500 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açılan Xbox One X, ülkemizde eklenen vergiler ve diğer eklemelerle 2.899 TL olarak duyurulmuştu. Fiyatın inanılmaz yüksek olduğuyla ilgili büyük tepkiler çeken Microsoft, sonunda bu fiyatı aşağı çekme kararı aldı. Xbox One X’in yeni Türkiye fiyatı 200 TL indirimle 2.699 TL oldu.

Sekiz çekirdekli AMD işlemci ve 6 Teraflop’luk GPU ile 4K’ya en yakın konsol deneyimini sunan Xbox One X, bu fiyatla müşterilerini memnun eder mi bilinmiyor. PC üzerinden 4K’da oyun oynamak için bu paralardan çok daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Bu açıdan düşünüldüğünde Xbox One X’in 2.699 TL’lik fiyatı daha kabul edilebilir oluyor.

Fiyat kabul edilebilir olsa da, alım gücünden dolayı ülkemizdeki pek çok oyuncu Xbox One X sahibi olamayacak. Şu anda ön siparişte olan konsol, 7 Kasım’da çıkışını gerçekleştirecek. Konsolun bu fiyatını uygun bulduysanız resmi hesabına giderek konsolu ön siparişle satın alabilirsiniz.