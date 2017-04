Gelişen Online Oyun Sektörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Online oyun sektörü, popüler olmaya başladığı 2000'li yılların başından itibaren gelişmeye devam ediyor. Biz de bu sektörle ilgili bazı bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.

Online oyun sektörü, takvim 2000 yılının başını gösterdiğinde henüz oldukça ufaktı. 2000 yılını geçtikten sonra sektör öylesine hızlı gelişmeye başladı ki oyunların yapımcıları bile bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. 2011 yılında toparlanan verilere göre online oyun sektörünün büyüklüğü dünya çapında 70 milyar dolar olarak belirlenmiş. Bu büyüklükten ülkemize düşen pay ise 200 milyon dolar civarında. Online oyunların bu kadar çok sevilmesinde ve tercih edilmesinde birçok etken söz konusu. Son dönemlerin favorilerinden Loa2 sektörde önemli paya sahip online oyunlardan bir tanesi. Loa2 ve diğer online oyunlar hem grafiksel hem oynanış bakımından ciddi yol kat etmiştir. 2011 yılındaki verilerden sonra Superdata'nın yayımladığı raporlara göre oyun sektörünün, 70 milyar dolar olan büyüklüğünün 2017 yılında 100 milyar dolar olması bekleniyor.

Online Oyun Sektörünün Hızlı Gelişmesinde Etkili Olanlar

Online oyun sektörü piyasa ile tanıştığında bilgisayar kullanım oranı oldukça düşüktü. Yeni yeni yayılmaya başlayan bilgisayar kullanımının son yıllarda artış göstermesi online oyun sektörünün gelişmesine doğrudan etki etmiştir. Bunun üzerinde bir de akıllı cihazların ortaya çıkması ve hızla yayılması eklenince online oyunların kullanıcı sayısı da artış gösterdi. Online oyunlara olan ilginin önümüzdeki yıllarda artarak ilerleyeceği öngörülüyor.

Sektörde Büyük Paya Sahip Olan Loa II

Loa2 yani League of Angels II oyunu, online oyun sektörüne Loa isimli ilk versiyonuyla girmiş ve büyük bir etki yaratmıştır. Kahramanlarının büyük çoğunluğu melekler olan oyunun çok sayıda sunucusu bulunuyor. İlk Türk sunucusunu da kullanıma alan League of Angels Türkçe dil desteği ile sunuluyor. Loa2 dünya çapında sevilen, milyonlarca kullanıcısı olan online oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla oyun sektörünün gelişmesinde de ciddi bir öneme sahip. Oyunda arkadaşlarla oyun kurma ve sohbet etme imkanlarınız da bulunuyor. Kahramanlarınızın melekler olmasını tercih ediyorsanız; iyi bir savaş ve dövüş sahnesi hayal ediyorsanız; stratejinizi en ince detayına kadar planlamak istiyorsanız; hiç vakit kaybetmeden sektörün liderlerinden League of Angels ile tanışmalısınız. Sizde ücretsiz olarak Loa2 oynamayı denemelisiniz.

Online Oyun Sektöründe Lider Olan Oyunlar

Online oyun sektörünün gelişmesinde etkisi olan, çok sevilen online oyunlar vardır. Liderliğini Loa2'nin yaptığı online oyun sektöründe ilgi duyulan çok sayıda oyun vardır. Battlestar Galactica, Pirate Storm, Supremacy 1914, Skyrama, Steel Legions sevilen oyunlardan sadece birkaç tanesidir. Strateji, aksiyon, macera gibi farklı türlerin bir arada bulunduğu ve simülasyonun da önemli bir paya sahip oluğu online oyunların sektördeki yeri mühimdir. Sürekli gelişmeye devam eden bu oyunlar, sektöründe gelişmesine doğrudan etki edecektir. Ücret talep etmeyen, kullanıcıdan para almayan bu oyunların nasıl kazanç sağladığı da merak konusu. Bu noktada devreye reklamlar, oyun içi sunulan ücretli yenilikler, özellikler oyun üreticilerinin kazanmasını sağlamaktadır. Yeterli geliyor olacak ki online oyunların büyük çoğunluğunda üye olurken ve oynarken ücret talep edilmemektedir.

Online Oyun Sektörünün Tarihçesi

Online oyunlara olan ilginin gözle görülür derecede artmış olması öncelikle internetin gelişmesi ile olmuştur. Online oyun çılgınlığı 1974 yılında Maze War isimli oyun ile başlamıştır. Takvimler 1978 yılını gösterdiğinde, devrim niteliğindeki MUD 1 piyasaya çıktı. MUD oyunu 1985 yılına kadar gelişmeye devam etti. Sonrasında piyasaya Island of Kesmai isimli oyun ortaya çıktı. MUD oyunları, MMORPG oyunlarının atası olarak kabul edilmektedir. Oyunlar grafiksel olarak gelişmeye devam ederken içerik olarak da gelişmesini sürdürdü. Online oyunların her geçen yıl kullanıcı sayısı hızla artmaya devam etti. MMORPG oyunlarında League of Angels ve League of Angels II içeriği, türü ve grafikleriyle en ilgi çekici oyunlardan birisi olmayı başardı. Günümüzde hala çok sevilerek oynanan ve her geçen kullanıcı sayısını artıran Loa2 ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. MMORPG temelli oyunlar piyasada var olmaya hala devam etmektedir. Üstelik yeni oyunlar da piyasaya çıkmaktadır.

Online Oyunlarda Grafiksel Gelişim

Online oyunlarda grafikler konusundaki gelişme gözle görülür derecededir. Online oyunların ilk piyasaya çıktığı yıllardaki grafikler ile günümüzdeki görseller karşılaştırıldığında sektörün ne derece ilerlediği anlaşılabilir. Grafiklerin ve oynanışın daha iyi hale gelmesi sektörün gelişmesine doğrudan etki etmiştir. Bunun yanında gelişen teknoloji ve internet kullanım oranının artması gibi etkenler de söz konusudur. Online oyunların kendilerine has grafik özellikleri bulunduğundan bu özellikler üzerinde çok oynama yapılmaz.

Sektörde Online Oyunlar Neden Tercih Ediliyor?

Online oyunların, oyun sektöründe bu kadar çok paya sahip olmasına birçok etken vardır. Kullanıcıları online oyunlara çeken sebepler çeşitlidir. Her şeyden önce online oyunlar için genellikle herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Konsol oyunlarda olduğu gibi DVD ve CD için para ödemenize gerek kalmaz. Dolayısıyla hızlıca, bilgisayara indirmeden kullanılabilirler. Online oyunların sistemi düşünüldüğünde, temelde muhteşem bir teknolojinin yattığı görünebilir. Online oyunların kullanımları kolaydır yani oyun sırasında zorlanmanız söz konusu değil. Oyun içi rehberler ve geniş oyun bilgi rehberleri sayesinde oyunu kısa sürede çözebilir; eğlenmeye başlayabilirsiniz. Sektörde online oyunlarının bu kadar pay almasında kullanıcılara sunduğu sohbet alternatifinin de etkisi vardır. Örneğin League of Angels II oynarken aynı zamanda çevrimiçi olan kullanıcılarla sohbet edebilirsiniz. Oyun arkadaşlarınızı ekleyip sohbete ve oyuna onlarla devam edebilirsiniz. Kullanıcısını bu kadar memnun eden online oyunların sektörün gelişmesinde etkisinin olmaması imkansızdır.