Ülkemizde Korumalı Futbol olarak bilinen Amerikan Futbolunda oyuncuların kafalarını daha iyi koruyacak ve beyin sarsıntılarını teşhis edecek bir düzenleme getiriliyor.

İlk bakışta sahadaki 22 adamın birbiriyle kavga ediyormuşçasına mücadele ettiği Korumalı Futbol, aslında herkesin atacağı adıma kadar önceden belirlendiği bir satranç oyununa benzer. Takımların kalabalık olmasının nedeni hücum, defans ve özel takımlar (kick, return) olmak üzere 4 ayrı bölümden oluşmasıdır. Oyunda asıl amaç 4 hak içerisinde neredeyse 10 metrelik ilerleme kaydetmektir. Bu ilerleme kaydedildikten sonra her seferinde gol çizgisine ulaşana kadar 4 yeni hak daha kazanılır.

İki oyuncunun karşılıklı koşması ve çarpışması neredeyse bir tonun üzerinde etkilere neden oluyor. Sanılanın aksine kafalarına taktıkları kasklar %100’lük bir koruma sağlamadığı için bu sporda beyin sarsıntıları sıklıkla yaşanmakta.

En ünlü kask markalarından biri olan “Riddle”, kişilere özel kask üreterek darbelerin emilmesini maksimuma çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca elektronik kontrol sistemlerini kask içerisine koyarak beyin sarsıntılarını önceden tespit etmeyi amaçlıyorlar.

Bunun yanı sıra NFL’de oynayan oyuncuları, sakatlık anında kulüp doktorları tedavi ediyor. Bu doktorlarda genellikle oyunculardan çok takımın çıkarlarını önemsediğinden oynaması sorun teşkil edecek olsa da devam edebileceklerini söylüyorlar. NFL liginde maç esnasındaki kontrollerin tarafsız doktorlar tarafından yapılması için birkaç çalışma olsa da, başarı gösteremedi.

Riddle tarafından beyin sarsıntılarını tespit etmek amacıyla kaskların içerisine yerleştirilmek istenen elektronik kontrol sistemlerinin daha büyük ve gelişmiş versiyonu, ilerleyen dönemde tarafsız doktorlardan oluşan bir heyetle belli aralıklar içerisinde oyuncularının beyin sarsıntısı durumunu gözlemleyecek. Bu yeni düzenlemeyle oyuncuların sağlığı çok daha iyi izlenmiş olacak.

Ülkemizde Amerikan Futbolu lisans ve ön lisans ögrencilerinin katılım gösterdiği "Ünilig" ve kulüp takımlarının mücadele ettiği "Pro Lig" olmak üzere iki farklı ligden oluşuyor. Henüz yeterli ilgi gösterilmediği ve yatırım yapılmadığı için bu spor arka planda kalıyor. Ayrıca ülkemizde Amerikan Futboluyla tanışma yaşı oldukça yüksek, bu nedenle de kalıcı beyin sarsıntısı gibi sorunlara nadiren rastlanmakta.

Bu spora Amerika’da 12 yaşından daha erken başlanıyor ve kalıcı beyin sorunlarına sıklıkla rastlanıyor. Son dönemde ülkede Amerikan Futbolu başlangıç yaşının yükseltilmesiyle ilgili tartışmalar başladı. Ancak NFL yüksek bütçeli bir eğlence sektörü olduğundan bu tarz kısıtlamalara gidilmesi oldukça zor.