Gelmesini Dört Gözle Beklediğimiz 8 Film

Aslında film ve dizi üreten ve yayınlayan platformlar arttıkça, acaba ne izlesem sorusunu pek sormaz olduk. Ancak bunun yerini hayranı olduğumuz yapımları merakla beklediğimiz uzun süreçler ve 'acaba ne zaman çıkacak' sorusu almaya başladı.

Dizi ve film sektörü günümüzde öyle bir hal aldı ki, artık bir diziyi aylarca bir filmi ise yıllarca bekler olduk. Özellikle popülaritesi fazla olan ve sevilen yapımlar hakkında gelecek en ufak bilgiyi bile dört gözle bekliyoruz. Yapımcılar da bunu çoktan keşfetmiş olacaklar ki, dönem dönem ufak bilgiler verip ilgimizi kaybetmemizi engelleyecek adımlar atıyorlar. Son dönemde konuşulan ve böyle merakla beklenen yapımları sizler için derledik.

Avengers: Infinity War

Belki de en çok bekleyeni olan yapımlardan biri tabii ki Avengers: Infinity War. Hakkında neredeyse her gün bir gündem konusu olan yapım, geçtiğimiz günlerde yeni çıkan fragmanı ile de bolca dikkat çekmiş ve sevenlerini daha da heyecanlandırmayı başarmıştı. Son gelen haberlerde ise Galaksinin Koruyucuları filminin yönetmeni James Gunn'ın filmi izlediği ve çok beğendiği bilgisi yer alıyor. Tabii bu da sayılı günler kala ilgiyi ve merakı giderek arttırıyor.

Quentin Tarantino'nun Star Trek'i

Geçtiğimiz senenin sonlarında gelen bir haber ile, Pulp Fiction, Kill Bill gibi kült filmlerin başarılı yönetmeni Tarantino'nun yeni bir Star Trek filmi çekeceği ortaya çıkmıştı. Projeye dair henüz fazla detay olmasa da, ortaya nasıl bir film çıkacağını şimdiden merak ediyoruz ve açıkçası fikir yürütmek bile güç ama bu meraklı bekleyiş, yapımın yararına olacak gibi görünüyor.

The Matrix

Efsane bilim kurgu serisi The Matrix için yeni bir film beklentisi uzun süredir vardı ancak bir türlü kesin bir bilgi alamıyorduk. Geçtiğimiz günlerde senarist Zack Penn, Matrix üzerinde çalışmaya başladıklarını ancak henüz netleşmiş bir şey olmadığını söyledi. Film ne zaman gelir bilinmez, ancak geldiğinde büyük ilgi göreceği kesin.

Godzilla

Godzilla'nın gelecek yeni animesi filmine dair geçtiğimiz günlerde bir afiş ve bir de sinopsis yayınlandı. Merakla beklenen yapım, aksiyon dolu bir öykü ile karşımıza çıkacağa benziyor. 20.000 senedir evrimleşen ve gelişen, 300 metre uzunluğunda dev bir yaratıkla karşılaşan insanlığın, kurtuluş için neler yapacağı ve başlarına neler geleceği ise, anime filmin hikayesinin temelini oluşturuyor.

Westworld

HBO'nun başarılı bilim kurgu dizisi Westworld, ikinci sezonunun gelmesini dört gözle bekliyoruz. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Nisan ayında geleceği düşünülen diziye dair enteresan yorumlarda bulunan Jonathan Nolan, yeni sezonun parkın dışına dair daha çok detay içereceğini belirtti.

Legion

İlk sezonu yayınlandıktan sonra başarılı senaryosu ile dikkat çeken ve sevilen yapım Legion, Nisan ayında yeni sezonu ile geliyor.

Adventure Time

Cartoon Network ise, uzunca süredir hakkında bilgi edinemediğimiz serisi Adventure Time ile ilgili yeni bir video yayınladı.

Indiana Jones 5

Efsane seri Indiana Jones'un 5. filminin çekimlerine ise 2019 senesinde çekimlerine başlanacak ve Temmuz 2020'de vizyona gireceği açıklandı. Üstelik 5. film son film olmayacakmış.