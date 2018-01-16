Başta Afrika kıtası olmak üzere internet erişimi olmayan bölgelere ücretsiz hizmet sağlanacak.

Bizler teknoloji ile ilgili gelişmeleri internet üzerinden takip ederken dünya nüfusunun %53’lük dilimi internet bağlantısına sahip değil. Bu nüfusun büyük kısmı, gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta. Facebook, Internet.org girişimi ile ücretsiz internet sunmaya çalışmış olsa da karşılaşılan ekosistem sorunları nedeniyle başarısız olmuştu.

Orta Doğu Asya, Afrika ve Avrupa'da popüler bir uydu internet sağlayıcısı olan Talia, kesintisiz veriyi gerçeğe dönüştürme sözü verdi ve önümüzdeki aylarda alt şirketi olan Quika üzerinden ücretsiz uydu interneti sağlamaya hazırlanıyor. Planlamalara göre ücretsiz uydu interneti ilk olarak Afrika’da sunulmaya başlayacak ve ardından Afganistan, Irak gibi Orta Doğu ülkelerinin de kullanımına sürülecek.

Açıklamalara göre Quika, yüksek verimlilikte uyduları kullanan, düşük gecikmeli ve hızlı internet sunmak için GEO ile LEO takımyıldızlarını kullanacak. Apple, Google ve SpaceX gibi teknoloji devi firmaların da destek olacağı projenin hayata geçirilişini görmek gerçekten ilginç olacak. Umarım ilerleyen dönemde ülkemizde de uydu interneti adına güzel gelişmeler yaşanır ve fiber internete ulaşamayan kişiler ücretli dahi olsa gecikmesiz internete sahip olurlar. Peki, sizce rant sağlama savaşları ve anlaşmalar düşünüldüğünde, ülkemize ücretsiz teklifi yapılsa dahi kabul edilir mi?