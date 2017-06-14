VisionMobile ve Webtekno’dan kariyerinize yön verecek muhteşem ankete katılın! Hem eğlenin, hem öğrenin hem kazanın.

VisionMobile'daki arkadaşlarımızın yayımladığı Developer Economics Q3 2017 anketini siz okuyucularımıza sunduğumuz için heyecanlıyız. Bu onların geliştiriciler için düzenledikleri 13. anket çalışması ve sektöre ilişkin araçlarla, eğitim ve kariyer gelişimene odaklanıyor. Ayrıca söz konusu anketler, dünya çapında yıllık 40.000’den fazla geliştiricinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bildikleriniz küresel çaptaki geliştirici topluluklarına katkıda bulunmanızı sağlıyor.

Ankette; geliştiriciliğe ilişkin kaynakların nerede bulunabileceği, eğitim ve kurs olanakları, dağıtım kanalları, geliştirici araçları ve SDK’ların yanı sıra diller platformlar, uygulama kategorileri, yeni teknolojiler ve gelir modelleriyle ilgili sorular bulunuyor. Üstelik ufkunuzu açacak bu geniş kütüphanedeki anket yalnızca 15 dakikanızı ayırmanızı istiyor.

Developer Economics anketi neler sunuyor?

Geliştirici evrenin tüm galaksilerini ziyaret edebilirsiniz: Anket, eğlenceli olması için bilim kurgu temalarıyla süslenmiş durumda. Cevaplarınızla yavaş yavaş şekillenen profiliniz, size bu evrende nasıl bir karaktere sahip olduğunuzu gösteriyor.

İşlemi bitirdiğinizde ise, Developer Scorecard üzerindeki karakterinize ve profilinize göz atabilirsiniz. Ayrıca anket, diğer geliştiriciler arasında nasıl bir yere sahip olduğunuzu görmenin en eğlenceli yollarından birisini sunuyor.

Webtekno ailesi için ayrıcalıklı ödüller de var:

Ankete katılacak olan Webtekno okuyucuları, toplamda iki adet verilecek olan 50 dolar değerindeki Amazon çeki için bir şans kazanacaklar.

Bunun haricinde genel katılımcılar arasından birer kişiye iPhone 7, Google Pixel 32GB, Oculus Rift, Microsoft Surface Pro 3, 12 aylık Xbox Live Gold Üyeliği hediyeleri dağıtılacak.

Geliştiricilik kariyerinizde mükemmelleşmenizi sağlıyor:

Her gerçekleştirdiği ankette olduğu gibi, VisionMobile bu anket çalışmasının sonucunda elde edilen bulguları Ağustos ayında ücretsiz bir kitapçık şeklinde sizlere sunacak. Katılımcılar ise araştırma sonuçlarının ilk kopyalarını alacak kişiler olacaklar. Söz konusu sonuçlar, yazılım kariyerinizde önemli bilgiler edineceğiniz bir veri bankası sunacak.

VisionMobile Kıdemli İş Analisti Stijn Schuermans konu hakkında bir mesaj veriyor: "Bir insanın bir işi diğerlerine göre daha çok tercih etmesinin nedeni vardır ve geliştiriciler küresel değer zincirindeki yerlerinden dolayı para kazanmayı hak ediyorlar”

Önceki araştırmalarda bölgenin ve yazılım sektöründeki gelişmişlik düzeyenin, geliştirici maaşlarını etkileyen en önemli faktör olduğu sonucuna ulaşıldı. Gelişmekte olan bölgelerdeki (Asya, Orta Doğu, Afrika) en yüksek maaşlar, yerel standartlara kıyasla yüksek seviyelerde seyrediyorlar. Batılı geliştiriciler ise, kendi sektörlerinde ve bölgelerinde ortalama ücretlerin üç katı kadarını kazanıyorlar. Çok uluslu şirketlerin geliştiricileri ise genel ortalamanın 7 ila 10 katı kadar ücret alıyorlar. Ancak bazı bölgelerdeki geliştiriciler ise uygulamalarını uluslararası pazarlara sokmalarına rağmen, ortalama ücretlerin çok altında kalıyorlar.

Schuermans, "Ücret farkının bir kısmı yapılacak yatırımlarla doğru yönlendirmelidir. Geliştiricilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve itibarının önemi var” şeklinde konuşuyor.

Daha fazla bilgi almak ve ankete ulaşmak için buraya tıklayın. Unutmayın katılacağınız en eğlenceli anketlerden birisi olacak ve bir çok hediyeyi kazanma fırsatına kavuşacaksınız :)

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