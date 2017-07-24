Geliştiriciler için WatchOS 4 Beta Yayınlandı!

Apple, tüm Apple Watch modellerinde test edebilmek için geliştiricilerin kullanabileceği WatchOS 4'ü yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın yaptığı konferanslar sonrasında birçok yeniliğin bizleri beklediği duyurulmuştu. Gelecek olan yenilikler elbette sadece Apple Watch ile sınırlı değil ancak şu anda kullanıma sokulan WatchOS 4 beta, tamamen Apple Watch ile alakalı.

Apple, geliştiricilerin kullanabileceği ve bilhassa test edebilecekleri watchOS 4'ü yayınladı. Alınacak geri dönüşlerle ve bildirimlerle daha stabil versiyonunu ilerleyen zamanlarda Apple Watch cihazlarında da görebileceğiz.

WatchOS 4'ün bizlere sunduğu yenilikler arasında Siri ve Toy Story seçenekleri, geliştirilmiş Müzik ve Egzersiz deneyimleri, Apple News, gelişmiş ödeme gibi imkanlar bulunuyor.

Geliştiriciler için olan beta güncellemesi, bizlere etkinlik başarılarını tam ekranda görme imkanı sunuyor. Ancak henüz Apple Pay sistemini göremiyoruz. Yine de ilerleyen güncellemelerle gelmesine kesin gözle bakılıyor.