Windows Alternatifi İşletim Sisteminde MacOS Çalıştırıldı!

Windows'a alternatif ücretsiz bir işletim sistemi oluşturmayı amaçlayan ReactOS geliştiricileri, PearPC emülatörü kullanarak ReactOS üzerinden MacOS X 10.4 ‘Tiger’ çalıştırmayı başardılar.

Windows işletim sisteminin çalıştırdığı bütün yazılımları ve bütün sürücüleri çalıştırarak ücretsiz bir Windows sürümü gibi hizmet vermeyi amaçlayan açık kaynak kodlu ve özgür işletim sistemi ReactOS geliştiricileri, ReactOS içinde MacOS X 10.4 ‘Tiger’ işletim sistemini çalıştırmayı başardılar.

PearPC emülatörünü kullanan geliştiriciler, açık kaynak kodlu işletim sisteminin son sürümü olan ReactOS 0.4.8 üzerinde MacOS X 10.4 sürümünü çalıştırmayı başardılar. Peki geliştiriciler neden eski bir MacOS sürümünü çalıştırmayı tercih ettiler? Açıkçası bunun bir önemi bulunmuyor, önemli olan ReactOS’un farklı işletim sistemlerini çalıştırabiliyor olması.

Bilmeyenler için ReactOS’un Windows 10, Windows 8 ve Windows Vista işletim sistemleri ile çalışan tüm yazılımları ve bu işletim sistemlerinde ya da uyumlu programlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş tüm aygıt sürücülerini desteklediğini söyleyebiliriz. ReactOS ayrıca NTFS formatlı sürücülerden veri okumayı da destekliyor.